Aksesuvarlarda neon ısıltısı

Neon dendiğinde hemen hemen herkesin aklına sadece kıyafet gelir. Ancak farkında olmadan belkide bir çoğunuz bu aksesuvarları kullanıyorsunuz. Neon renkli küpeler ve takılar özellikle bu yılın gözdesi olmuş durumda. Özellikle bu aksesuvarları kullanmanın tam zamanı. Bu yılın renkleri yeşil, sarı, pembe, turunca ve daha bir sürü talı, canlı renkler. en göz alan canlı tonlarına, farklılığı arttırıp neon etkisi yaptığı için bu renklerin yalnızca kıyafetlerde değil, kemer, çanta oje, toka ve takı gibi aksesuvarlarda ve makyaj yapımında sıkça kullanıldığını görüyoruz.