Saklı Vadi’de sessizligi dinleyin

Şu yer yüzünde bir cennet varsa, bizim Kırkınca-Şirince, cennetin bir parçası olsa gerek... demiş, çocukluğu burada geçen Yunan yazar Dido Sotiroyo, "Benden Selam Söyleyin Anadolu'ya" adlı eserinde. İlk adı Kırkınca olan ve efsanelere ev sahipliği yapmış turistik bir köy. Köyde bulunan Rumlar, yapılan nüfus mübadeleleri ile Şirince'den ayrılmışlar. Onlardan geriye güzel mimarisi ve tarihi dokusuyla bomboş evler kalmış. Şirince size ilk gördüğünüzde masallarda anlatılan köyleri hatırlatabilir. Şirince son yıllarda turizm ve ünlü tatlarının dışında, Maya Takvimi ile ilgili konularda da oldukça gündemde olan ve dünyanın gözünü üzerine çeken bir beldeydi. Bunların dışında ise şarap ve zeytinyağı üretimi ile de tanınmış bir köy.

HAYATTAN ZEVK ALIN

Bu hafta lezzet durağımız, Şirince'de adı gibi saklı kalmış bir vadide yeşillikler içinde cennet misali bir yer olan Şirince'm Saklı Vadi Restoran ve Pansiyon. Şirince'm Saklı Vadi Restoran 20 çeşit serpme kahvaltısı ile damak tadınıza hitap edecek, doğal güzelliklerle, isterseniz romantizmi yaşayarak hayattan zevk alacağınız bir ortam. Her şey doğal. Yöresel tatların ağırlıkta olduğu mezelerin yanında sunulan kara fırında pişirilmiş lavaş ve pide çeşitleri ve yöre kadınlarının hazırladığı çeşit çeşit gözlemeler; tamamen organik yiyeceklerden oluşturulmuş dağ kekiği ve köy zeytinyağı ile tatlandırılmış serpme kahvaltı. Çiçek kokularının büyüsüyle yemeğin şölene dönüştüğü bu yerde; eşsiz lezzetlere doyamayacaksınız. Akşam size özel kamelyalarda ve açık havada ağaçların altında yemeğin tadına doyum olmaz. Soğuk mezeler yöresel malzemelerden el emeği göz nuru ile üretilmiş. Saç kavurmasını mutlaka denemelisiniz. Yöresel yaprak sarma, mantı, keşkek, Şevketi bostan, ızgara çeşitleri, köy tavuğundan yapılan tavuk güveç ve közde kuru fasulye farklı ve özel lezzetler. Cuma ve Cumartesi akşamları bu harika ortamınızı taçlandırmak için fasıl geceleri yapmışlar. Köyde gezdikçe de yanılmadığınızı anlayacaksınız. Şirince'de sizi her şey dahil otellerin kuşattığı tatil beldeleri yerine butik otel ve pansiyonlar karşılıyor. Üstelik her bütçeye hitap edecek kadar uygun fiyatlarda.

BUNGALOV VE BUTİK OTELLER

Şirince'm Saklı Vadi Pansiyon, Şirince'de kalınacak en uygun pansiyon. Ahşabın ve taşın sıcaklığını yaşayacağınız birbirinden bağımsız ağaçlara ve doğaya zarar vermeden yapılmış taş ve bungalov evler, odaların bazılarında şömine de bunuyor. Sizlere nostaljiyi yaşatmaya hazır, asla yabancılık çekmeyeceğiniz aile ortamı. Şirince'deki butik oteller arasında eski Rum ve Türk evlerinin restore edilmesiyle oluşturulanlar da var. Tüm bu hizmetlerin güzelliklerin arkasında 20 yıldır bu sektörde emek veren beyefendi kişiliği ve başarısı ile dikkat çeken Genel Koordinatör İsmet Bursalı ve çalışma arkadaşı İşletme Müdürü İbrahim Baş bulunuyor. İşletmenin mülk sahibi Hikmet Ceylan ve eşi Dilek hanım, mekanı işini seven çalışkan başarılı profesyonellere bırakmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor.

YÜRÜYÜŞ VE KAHVE

Genel Koordinatör İsmet Bey "Doğayla kucaklaşacağınız bu şirince otel ve pansiyonlarında sadece konaklamak haksızlık olur. Şirince'm Pansiyon Saklı Vadi'nin rengarenk çiçek ve meyvelerle donatılmış bahçesinde, yürüyüş sonrası yorgunluk kahvesi harika bir fikir olabilir. Bu yaz Şirince'ye gitmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Ticari kaygı gütmeyen sakin, güzel ve çok özel mekan burası.



Son söz; Salgının ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz, ancak bugün yaşadıklarımız, sağlıklı gıdanın ve sağlıklı gıdaya erişimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha bütün dünyaya hatırlattı. Sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu günlerde biraz huzurlu güvenli bir nefes almak doğayla baş başa sevdiklerinizle birlikte zaman geçireceğiniz çok özel bir yer Şirince'm Saklı Vadi Pansiyon.

Sezer ALTAN