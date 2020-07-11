Dünyanın en sıra dışı güzelleri

ÇİLLERİ VE SAÇLARIYLA ETKİLEYEN NIKIA PHOENIX

Amerikalı manken Nikia Phoenix, koyu teni, inanılmaz saçları ve tüm vücudunu saran çilleri sayesinde diğer insanlardan ayrılıyor. Genç kadının sıra dışı güzelliği, küçük bir kafede bir fincan kahve içerken ünlü bir modacı tarafından keşfedildi. O günden beri yüzlerce reklamda yer aldı.



KARNABAHAR KAFASI DEDİLER ŞİMDİ 1 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR DUCKIE THOT

21 yaşındaki Sudanlı modelin hikayesi 17 yaşındayken katıldığı yarışma programı ile başlıyor. Yarışma sırasında ten rengi yüzünden zorbalığa maruz kalmış hatta "Karnabahar kafası" gibi isimler bile takılmıştı. Bu süreç içinde zorlu günler geçiren genç manken, 2 yıl ortalıktan kaybolduktan sonra Avusturalya'da bir dergiye yaptığı konuşmadan sonra büyük bir ün kazandı. Modelin şimdi 1 milyon takipçisi var.





MELANİN TANRIÇASI: KHOUDIA DIOP

SADECE teninin renginden dolayı hayatı boyunca zorbalık gören Senegalli model Khoudia Diop, tüm ön yargıları aşarak dünyaca ünlü bir model oldu. 17 yaşındayken keşfedilen modelin şu an Instagram'da 235.000'den fazla takipçisi var. Diop artık, "Melanin Tanrıçası" olarak tanınıyor.



ALBİNO ÇOCUK: AVA CLARKE

9 YAŞINDAKİ bu kız şimdiden bir dünya yıldızı. Albino olarak dünyaya gelen küçük Ava, Sarı saçları, mavi gözleri ve pembe dudaklarıyla, moda dünyasını fethetti. Bu mucizevi çocuğun fotoğrafları çoktan moda dergilerinin sayfalarında görünmeye başladı. Doktorların teşhisine göre, genç kızın şimdiye kadar kör olması gerekirdi. Ancak Ava, ebeveynlerinin çabaları sayesinde görmeye devam ediyor.



HONG KONG DIŞLADI DÜNYA SAHİP ÇIKTI: CONNIE CHIU

HONG Kong'da doğan Connie Chiu, albino hastalığına sahip olduğu için birçok arkadaşı tarafından dışlanıyordu. Baskılar altında İsveç'e taşınan bu güzeller güzeli kadın, 24 yaşında sürpriz bir şekilde modellik kariyerine başladı. Yetenekleri bununla da sınırlı kalmayan Connie bugün aynı zamanda caz şarkıcılığı yapıyor.



RUSYA'NIN GÜZELLİK ANLAYIŞINI DEĞİŞTİREN NASTYA ZHIDKOVA

1996 yılında Rusya'da dünyaya gelen model Nastya Zhidkova, Rusya'daki bütün modellik anlayışını tek başına değişitirdi. Dünyanın en güzel albino modeli olarak biliniyor. Modellik konusunda büyük bir kariyere ve son derece fotojenik bir yüze sahip olan Nastya'nın aynı zamanda müziğini hayranlarıyla paylaştığı bir YouTube kanalı da var