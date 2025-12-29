2025 yılının kelimesi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının kelimesini duyurdu.









TDK ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalışmada, değerlendirme kurulu ve halktan gelen öneriler doğrultusunda belirlenen 5 kelime/kavram halk oylamasına sunuldu. 'Dijital Vicdan', 'Vicdani Körlük', 'Çorak', 'Eylemsiz Merhamet', 'Tek Tipleşme' kelime/kavramları için oylama 22 Aralık'ta başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı 'dijital vicdan' oldu." dedi. "DİJİTAL VİCDAN, TOPLUMSAL DUYARLILIKLARIMIZA AYNA TUTAN GÜÇLÜ BİR KAVRAM"

Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavramın; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir "tıklama"ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açtığını dile getiren Ersoy, şu ifadeleri kullandı: