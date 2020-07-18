Çocukların psikolojisini yetişkinler belirliyor

Yeni normale uyum sağlamak konusunda kafa karışıklıkları devam ediyor. Uzman Danışman Psikolog Burcu Başoğlu, yeni normalleşmeyi, bu dönemde çocukların ruh sağlığı ve teknoloji kullanımı hakkında bilgiler aktardı. Türkiye'nin pandemi döneminde ruhsal süreci iyi yönettiğini belirten Başoğlu, çocukların yeni normale alışabilmesi için yetişkinlerin bu hayata alışması gerektiğini söyledi. Başoğlu, "Normal dediğimiz şey nedir ki? Normalden kastımız, gündelik hayatımıza devam etmek ise bu sürekli değişen bir süreçtir. Her değişen günle birlikte hayatımız eskisi gibi olmamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Dünyada değişimlerin bir süredir hızlı ve sık yaşandığını belirten Başoğlu, telefonun icadı, internetin yaygınlaşması, soğuk savaşlar gibi olayların yeni bir adaptasyon süreci olduğunu söyledi. Başoğlu, "Bizler sanılanın aksine yeni süreçlere kolay alışıyoruz. Salgın hastalık kaynaklı kaygı ve korkunun seviyesindeki düşüş de buna bir örnek. Ruhsal açıdan değerlendirdiğimizde süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Teknolojik imkanlara sahip olmamız da bir etken. Bu olayı internet ya da telefonlarımız olmadan yaşasaydık şu an çok farklı şeyler konuşuyor olurduk" dedi.

BAĞIMLILIĞIN TEDAVİSİ ZOR

Teknolojik imkanlara sahip olmamızın olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz yanlarını da göz önünde bulundurmak gerektiğini söyleyen Başoğlu, eğitim-öğretim ile birlikte teknoloji kullanımının eskiye oranla ciddi anlamda arttığını vurguladı. Başoğlu, "Karantina sürecinde dersler online olarak işlendi, veli toplantıları ve seminerler yapıldı. Bu yüzden, teknolojik aletleri kullanmamız biraz da zorunluluk olmaya başladı. Bu süreçte çocukların ve ailelerin telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını düzenlenmesi çok önemli. Okul döneminde çocuklar zorunlu olarak teknolojik aletleri kullanıyordu ama şu an tatilde oldukları için bir zorunlulukları yok" şeklinde konuştu. Teknoloji ile uzun süre ilgilenmenin kaygıyı artırdığını aktaran Başoğlu, "Teknolojinin fazlası beyin gelişimini bozmakta ve uyku kalitesini düşürmektedir. Evde kalınan bu süreçte çocuklar sosyal ilişki kuramadığı için teknolojik bağımlılık düzeyinde ilerleme olabilir. Teknoloji bağımlılığı ilerlediğinde tedavi zor bir hal alabilir" dedi.

ANNE BABAYI ÖRNEK ALIRLAR

Yaşanan olaylardan çocukların da etkilendiğini belirten Başoğlu, "Küçük çocukların bilişsel gelişim düzeyleri ve tıbbi bilgileri kısıtlı. Hastalıkları, salgınları, virüsleri anlamakta güçlük çekebilirler. Gerçekçi olmayan, kaygı uyandıran değerlendirmeler yapabilirler. Ancak çocuklar yetişkinlere göre yeni durumlara daha hızlı adapte olur, yeni koşulları daha hızlı öğrenirler. Çocuklar aileleri, akrabaları ve öğretmenlerinin tepkilerini izler ve o gözlemlerler, öğrenirler. Sizin haberlere nasıl tepki verdiğiniz, diğer yetişkinlerle aranızdaki iletişim, çocukların nasıl hissedeceği konusunda belirleyici olacaktır. O yüzden, çocukların yeni normale alışabilmesi için öncelikle yetişkinlerin bu hayata alışması gerekmektedir. Çocukların bu zor dönemden en az psikolojik sıkıntılarla geçmesi anne babanın ruh sağlıyla yakından ilişkilidir. Bizler kurallara uyacağız, mesafeye dikkat edeceğiz, maske takacağız, toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde olacağız ki çocuklarımız da bunlara uyacak" ifadelerini kullandı. Çocukların şu an evde olduğunu, yeni normale alışıp alışamadıklarını değerlendirmenin güç olduğunu belirten Başoğlu, eğitimöğretim dönemi başladığında daha sağlıklı bir gözlem şansının olacağını aktararak sözlerini noktaladı.