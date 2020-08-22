Sinemada yaz havası

İstanbul Modern Sinema, "Yaz Havası" adlı film seçkisini çevirimiçi olarak sinemaseverlere sunuyor. Programda, erken dönem sinemadan kısa film örneklerinin yanı sıra Theo van Gogh'un, Heere Heeresma'nın çok satan romanından uyarladığı Sahilde Bir Gün adlı uzun metrajı yer alıyor. 1931 yapımı Scheveningen adlı filmde Hollanda'nın ünlü deniz kasabası olan Scheveningen'in plajını, orada tatil günlerini geçiren insanları kaydedilirken, şablon yöntemiyle boyanmış Güneşli İspanya'da (1912) filminde ise kamera önünde dans eden çiftler, yelpazesiyle poz veren kadınlar beliriyor. Bu iki filme de besteci ve müzisyen Başar Ünder'in özel olarak ürettiği orijinal müzikler eşlik ediyor. Walt Disney'in yönettiği nadir filmlerinden biri olan, animasyonla canlı çekimin, gerçekle düşün iç içe geçtiği Alice'in Denizdeki Günü (1924), Alice ve köpeğinin bir yaz günü geçen macerasını takip ediyor.



SCHEVENINGEN, 1931



YÖNETMEN: Gerard Kiljan

MÜZİK: Başar Ünder

LAHEY Sanat Akademisi'ndeki reklam bölümünün kurucusu ve Hollanda'nın öne çıkan grafik tasarımcılarından Gerard Kiljan'ın yönetmenliğini yaptığı Scheveningen, adını aldığı uzun kumsalıyla ünlü sahil kasabası üzerine kısa bir belgesel. Yazın Scheveningen sahilinden denize girenler, güneşlenenler ve kasabada tatil yapanların bir gününü belgeleyen film, Kiljan'ın çektiği bilinen tek filmi. Sessiz olarak çekilmiş film için besteci ve müzisyen Başar Ünder, filme özel bir müzik besteledi.



GÜNESLI ISPANYA'DA, 1912



YÖNETMEN: Bilinmiyor

MÜZİK: Başar Ünder

BİR adam ve kadın akustik gitar eşliğinde dans eder. Yerel kıyafetli kadınlar bahçede yelpazelenir. Şık giyimli bir grup göl kenarında vakit geçirir. Kadınlar çocuklarına takım elbiselerini giydirirler. İspanya'da siyah beyaz olarak çekilen bu kısa belgesel, şablon yöntemiyle (stencil coloring) sonradan renklendirilmiş. Güneşli İspanya'da, izleyenlere farklı renkleri ve müzisyen Başar Ünder'in özel olarak bestelediği müziği ile keyifli dakikalar sunan neşeli bir kısa.



ALICE'IN DENIZDEKI GÜNÜ, 1924



YÖNETMEN: Walt Disney

OYUNCU: Virginia Davis

KÜÇÜK Alice ve köpeği deniz kenarına bir gezintiye çıkarlar. Alice'in yaşı araba kullanmak için çok küçük olduğundan arabayı köpeği kullanır! Deniz kenarına gitmeden önce bir kaptanla tanışırlar. Alice burada bir kayığın içinde uyuyakalır ve rüyasında deniz altı dünyasında bir macera yaşar. Dev bir balık tarafından yutulur ve dev bir ahtapot tarafından alıkonur. Rüya sekanslarının animasyon olarak sunulduğu ve canlı çekim ile animasyonun bir arada yer aldığı 56 filmlik Alice serisinin ilk filmi olan Alice'in Denizdeki Günü'nün yönetmenliğini Walt Disney yapmış.



SAHILDE BIR GÜN, 1984



YÖNETMEN: Theo van Gogh

OYUNCULAR: Cas Enklaar, Tara Fallaux, Helen Hedy

HEERE Heeresma'nın çok satan 1962 tarihli aynı adlı romanından bir uyarlama olan bu film, alkolik bir babanın yağmurlu bir günde kızını ısrarla Scheveningen'deki plaja götürmesini konu alıyor. İkili sahil kasabasında geçirdikleri süre boyunca türlü türlü garip insanla karşılaşıyor. Heeresma'nın aynı adlı romanı 1970 yılında Roman Polanski tarafından senaryolaştırılarak İngiltere'de filme uyarlanmıştı. Yönetmen Van Gogh nadir izleme olanağı bulunan bu ikinci filmini, "seçkide yer alan kısa filmdeki Scheveningen sahilinde, arkadaşlarını oyuncu olarak kullanarak çekmiş. Kızıyla yeniden bağ kurmak isteyip bunu başaramayan alkolik bir babanın bu hikâyesi yumuşak bir melankoli ve 1980'li yıllara özgü tuhaf diyaloglar sergiliyor.

