Kısa ıslak görünümlü saçlar

SEZONUN en önemli trendlerinden ıslak görünümlü saçlara hazır mısınız? Islak görünümlü saç modelleri, sadece kırmızı halıda değil günlük yaşamda da rahatça kullanılabilen bir model. Özellikle ünlülerin de kırmızı halıda sık sık tercih ettiği bu modeli pratik ve şık görünümü sayesinde gündüz de kullanabilirsiniz. İster saçları geriye doğru tarayarak isterseniz de ortadan ayırıp her iki yana yapıştırarak da kullanabilirsiniz. Islak görünümlü saç modelleri makyajı daha iyi göstermesi ve yüzü vurgulamasıyla da dikkat çekiyor.