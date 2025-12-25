Başkan Erdoğan Sudan Konseyi Başkanı Başkanı Burhan ile görüştü! 'Hedef kalıcı barış oluşturmak'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade eden Başkan Erdoğan, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.