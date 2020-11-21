Eşofman trendi yükselişte

Eşofmanlar eskiden sadece spora giderken giydiğimiz ya da kombin yapmaya çok üşendiğimiz günlerde özel bir yere gitmiyorsak hemen elimizin gittiği rahat parçalardı. Ancak ünlülerin ilham vermesiyle eşofmanlar artık günlük stilin bir parçasına dönüştü. Pek çok ünlü isim ve modacı eşofmanlarını sokağa çıkararak yeni bir akım başlattı. Günlük hayatta ve hatta en şık kombinlerde kullanılabilen bir parça haline gelen eşofmanlar tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Kim Kardashian'dan Bella Hadid'e kadar pek çok ünlüde gördüğümüz eşofman trendi için harika öneriler almaya ne dersiniz? Jogger da denilen bu eşofman pantolonları topuklu ayakkabı ve şık crop toplarla giyerek harika bir günlük kombin oluşturabilirsiniz. Hem rahat hem de oldukça cool görünen eşofmanları salaş bir tişört ve spor ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz.



Fulya TANYOL