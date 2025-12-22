Habertürk'te uyuşturucu skandalında büyük arşiv iddiası! Bir kulüp yöneticisi daha ifadeye çağrılacak

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR KULÜP YÖNETİCİSİ İFADEYE ÇAĞRILACAK"

Abdurrahman Şimşek açıklamalarının devamında uyuşturucu soruşturmasının önümüzdeki günlerde daha çarpıcı ve skandal gelişmelerin ortaya çıkacağını vurgulayarak, tutuklu bulunan bir spiker ile 3 büyük kulüpten birinin kulüp yöneticisinin yazışmalarının tespit edildiğini belirtti. Şimşek, ayrıca futbol kulüp yöneticisinin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağının altını çizdi.

"Malum kanalda bir spiker olarak görev yapan, şu an o kişi de tutuklandı biliyorsunuz, sabah programı yapan bir spikerdi. Spikerin şöyle söyleyeyim telefonundan çıkanlar çok vahim şeyler, görüntüler, vahim yazışmalar. Bunların bazılarını Turkuvaz Medya'da biz yayınladık. Zaten bu yönde de spor dünyasında da ifade verenler oldu, ismini vermeyeceğim. Sanat dünyasında da ifade verenler oldu. Ama o hanımefendinin telefonundan çıkan öyle şeyler var ki önümüzdeki günlerde yine önemli üç büyük kulüpten birisinin de üst düzey bir yöneticisi de ifadeye çağrılacak. Kendisiyle ilgili yazışmalar... Önemli bir kulübün, yani daha önceden biliyorsunuz bir kulübün başkanı alınmıştı, en az o kulüp kadar önemli bir kulübün de başka bir kulübün yöneticisi diyebileceğimiz kişinin onunla da yazışmaları var. Buna ilişkin de bu kişilerden de muhtemelen anladığım kadarıyla saç, kıl, kan örneği... Bu işin sonu nereye giderse gitsin Başsavcılık burada konumu siyasetçi de olsa, hangi medya, spor kulübü, sanat dünyası hangi konum olursa olsun ayrıştırmadan bunu temizlemeye çalışıyor."

"GEÇİRİLEN GECEYE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER KAYIT ALTINA ALINMIŞ"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, soruşturma kapsamında tutuklanan spikerin her ay ABD'ye gittiğini ve bu ziyaretlerde üst düzey isimler ile ilişkiye girip görüntüleri kayıt altına aldığını belirtti.

"Bu kadın spikerin ABD'ye gidişi savcılık tarafından da merak ediliyor. Her buluştuğu kişi ile fantastik gecelerin sonucunda bazı çekimler yapıyor. Buna ilişkin emareler telefonunda çıktı. Yani birisi ile bir gece yaşandığı zaman o geceden bazı resim, video gibi enteresan görüntüler almış. Görüştüğü kişilerde her alanda stratejik önemli isimler." ifadelerini kullandı.

"İSİMLER HEDEF OLARAK SEÇİLİYOR"

A Haber muhabiri Mehmet Karataş ise tanınan üst düzey isimlerin hedef olarak belirlenerek uyuşturucu ağına çekildiğini ve kadın spiker aracılığıyla birlikteliklerin cep telefonu kamerası ile kaydedildiğini vurguladı.

"Bu noktada şu dikkat çekiyor. Beraber gittikleri ya da kayıt altına alınan isimler aslında maddi anlamda değil, bulundukları makamlar değerlendirilerek bu kişiler seçiliyor. Bu kişileri seçerek alıyorlar. Ve hedefe koydukları bu kişiyi bir şekilde tuzaklarına çekerek yurt dışına gittiklerinde ise geçirilen gece ya da her neyse kayıt altına alınıyor. Bulundukları makamlar neye maruz kaldığı önümüzdeki günlerde belki de en çok konuşacağımız şeyler bunlar." dedi.