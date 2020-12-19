Kütahya’dan anne tarhanası

Türk mutfağı, zenginliğini tarihi olaylara, coğrafi koşullara, kültürel, ekolojik ve ekonomik yapısına borçludur. Pekmez, bulgur, yoğurt, tarhana, gibi kendine özgü gıda çeşitlerini de barındıran Türk mutfağı sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejateryan mutfağına da kaynak olacak niteliktedir. Orta Asya'dan günümüze kadar uzanan köklü bir tarihe sahip Türk mutfağının vazgeçilmez gıdalarından tarhananın yöresel olarak farklı şekillerde üretilmesi, saklanması, hazırlanması ve tüketilmesi, Türk mutfak kültürünün zenginliğini göstermektedir. Tarhana faydaları, besleyici ve enerji verici yönleri ile uzun süre önce Türk toplumunun kültürel hayatına girmiştir. Bir Türk atasözünde tarhananın bu özellikleri vurgulanırcasına "Çay iç damı dolaş, tarhana iç dağı dolaş" denilmektedir. Bu hafta lezzet durağımız ev tipi geleneksel ev tarhanasını annelerimizin yaptığı gibi mayalama ile üretimini tamamen doğal yöntemler ile yapan, hiçbir katkı ve koruyucu madde kullanmayan, geleneksel damak tatlarımızdan tarhananın gelecek nesillere aktaran Türkiye'nin tarhanacısı Tombul Doğal ve Organik Ürünler.





EN UYGUN HAVA GEDİZ'DE

Her zaman ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olan Tombul Doğal ve Organik Ürünler firmasının bu sevdası, Kütahya bölgesinde 60 yıldır kullanılan ekşi mayayı bulunca başlamış. Eskiden atalarımız nasıl yapıyorlarsa onu bulmuşlar. Bu geleneksel lezzetimiz yok olmasın diye bir sevda ile çıkılan bu yolda 2000'li yıllarda Kütahya Tavşanlı'da kendi tesisini kurarak 'Tombul' markasıyla üretime başlamış. Girişimci ruhla işini sevgi ile yapan, bu işe girmenin ve büyük bir sevdaya dönüşmesini sağlayan Kemal Çeltik, "Bu ismi tercih etmemin iki nedeni vardı. Birincisi kulağa sevimli gelmesi, diğeri ise hafızalarda kalması..." dedi. Laktik asit ve fermantasyon ekşi maya ile mayalama tam olmalı. Ege Üniversitesi ve TÜBİTAK'la AR-GE çalışmaları yapmışlar. Anayasaları; Kalite ve lezzeti aynı standartta sunmak. Tarhana üretimi için Kütahya'nın tercih nedeni ise ilginç... Tarhana üretimi için en ideal kuru havanın olduğu yer Tavşanlı ve Gediz'miş... Üretim yeri Tavşanlı, şirket merkezi İzmir. Yılda 350 ton tarhana yapıyorlar. Doğal ortamlarda yapılıyor. Tüm Türkiye'ye dağıtım yapıyor Türkiye çapında 19 bayisi bulunmaktadır. Pazarın lideri konumunda ikinci markası Tatgör markası ile üretim yapmaktalar. Önümüzdeki günlerde 9000 mağazası bulunun zincir mağaza ile anlaşmışlar raflarda yerini alacaklar. Kemal Çeltik, Türkiye'de üretilen tarhananın yarısının kendilerinin olduğunu aktardı. Çeltik, organik tarhanayı üreten tek firma olduklarını söylüyor.



YENİ NESLE SEVDİRDİ

Anadolu'nun en köklü ve değişmez lezzetlerinden olan tarhanayı sadece geleneksel köy çorbası olmaktan ziyade, şehirde yaşamlarını sürdüren tanıtan sevdiren ve günlük yaşamlarının en doğal ve tabii çorbalarından biri haline getiren Tombul Tarhana sahibi Kemal Çeltik; "Yeni kuşak bunu yapmıyor. Annelerden sonra bu işi devam ettirecek bir kuşak yok artık" dedi.

BEBEK TARHANASI

Organik ev tarhanası ve organik bebek tarhanasının üretimini yapıyor. Tombul Tarhana markasının yaratıcısı Kemal Çeltik, "Türkiye'de organik sertifikalı bebek tarhanası üreten ilk firmayız. Annelerimizin yöntemleriyle ev tipi tarhana üretiyoruz. Aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklarımız içinde bebek tarhanası üretimi yaptık, 6 aydan sonra anne sütünden ayrılan çocukların rahat gelişmeleri adına bitkisel yöntemlerle bebek tarhanası üretiyoruz" diyor.



TAŞ DEĞİRMENDE ÖĞÜTÜLÜYOR

Kemal Çeltik, "Yılda 6 ay üretim yapıyoruz. Tarhanamızı mevsiminde yetişen taze sebzelerden üretiyoruz. Ege Bölgesi'nde anlaşmalı çiftçileri-mizle özel olarak kullanmış oldukla-rı organik ürünlerden tamamen ser-tifikalı üreticiden ürün alıyoruz. Taze kırmızı kapya biber, tam buğday unu olacak, kese yoğurdu, mandıralara özel üretim yaptırıyoruz. Deniz tuzu kullanıyoruz, sıcak ve kuru havada doğal kurutma yapılı-yor. Tarhanaya lezzetini veren nane ise Tavşan-lı'ya has bir tür su nane-si. Özel ürettirdiğimiz ran-zalara serdiğimiz beyaz bir örtü üzerine döküyoruz tar-hana hamurunu. Burada hava sirkülasyonuyla kuruyorlar. Sonra da taş değirmenlerde öğütüyoruz. TSE, ISO ve HACCP gibi üretim ve gıda güvenliği sertifikalarını da almış olan firmamız tamamen doğal yön-temler ile üretimini sürdürüyor"



NAMI SINIRLARI AŞTI

Bugün Türkiye'nin birçok noktasında Tombul Tarhana satılıyor. Tombul Tarhana yurt dışına da gidiyor. Kemal Çeltik, tarhananın dünyanın dört bir yanına gittiğini dile getirdi.



Son söz; Başarı, içindeki potansiyeli en iyi şekilde işleyip üstün sonuçlara çevirmektir. Büyüklük, kendi hayatından taşıp, dünya ve insanlığa katkıda bulunmaktır.