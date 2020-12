Enerjinizi de yenileyin

Tüm dünya için zorlu bir yıl olarak tarihe geçecek olan 2020 yılının son günlerinde insanlar yeni bir yıla hazırlık yapmakta ve kendine yeni hedefler belirlemekte. Her sene yeni yıl için kararlar alınır, bazıları uygulanır bazıları ise uygulanması denenmeden dahi diğer sene gelir. İnsanlar uygulanamayan kararlarına sebep olarak vakitsizliği yada koşulları sorumlu tutabilir.

İMGELEMEK ÖNEMLİ

İşin aslı sizin değişim için hazır olduğunuz, enerjinize en uygun frekansı yakalamanızla alakalı. İşte 2021'de hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler için öneriler... Önceki yıllardan farklı sonuçlar elde edebilmek için, bu yeni yılda daha önce yapılanlardan farklı alışkanlıklar geliştirilmeli. Yeni bir düşünce oluşturarak yeni bir hayatın kapıları aralanabilir. Bunun için imgeleme tekniği etkilidir.



İMGELEME NASIL YAPILIR?

YENİ yılda nasıl bir kişi olmak isteniyorsa veya nasıl bir hayat yaşanmak isteniyorsa olmuşçasına zihinde canlandırılmalı. Çok sağlıklı olunduğu, sahip olmak istenen zenginlikler, doyum veren nitelikli ilişkiler adeta gerçekmiş gibi düşünülmeli ve gerçek olduğunda hissedilen duygular öncesinde hissedilmeli. İmgeleme yapılırken güzel enerjilere odaklanılmalı. Zenginliğin ihtişamı; ilişkide aranan sevilme, beğenilme duygusu; sağlık ve zindelik hissi gerçekmişçesine yaşanmalı. Zihin arzulanan şeyleri kabul edip, beden üzerinde pozitif duygular oluşturdukça bu istenen şeylerin gerçekleşmesi için iş birliği yapacaktır.



GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIN

İNSAN zihni kendini hazır hissettiği, gerçekmiş gibi olduğunu hissettiği şeyi kendine doğru çeker. Bu durum olumlu konular için de olumsuz konular için de geçerlidir. Örneğin; olumsuz bir durum olacağına dair yoğun kaygı ve korku ile imgelenirse ve bu sanki o an olmuş gibi hissedilirse bir süre sonra bu durumun gerçekten deneyimlenme olasılığı yüksektir. Aynı durum olumlu konular için de geçerlidir. Arzu edilen zenginlik imgelendiğinde, bu durumun o an gerçekleşmiş gibi keyif, ihtişam duygusu hissediliyor ve bu pozitif enerji alınıyorsa, bir süre de devam ediyorsa yaşamda bolluk konusunda pozitif yeni durumlar deneyimlenebilir. Düşüncelere verilen enerji ve zihinsel olarak yoğunlaşılan konular hayatta çoğalır. Yaşamda pozitif durumları çoğaltmak için, her negatif düşünce akla geldiğinde oradaki enerjiye kapılmak yerine pozitif imgeleme yapılarak zihnin güzelliklere odaklanması sağlanmalı.



NEGATİFLE VEDALAŞIN

EVLERDE, ofislerde ve yaşamlarda kişilerin faydasına hizmet etmeyen, kullanılmayan eşyalar ile vedalaşılmalı. Gereksiz yer kaplayan eşyalardan sonra kişilerin hayatına zarar veren, negatif hissettiren, kişileri üzen, yoran insanlar ve sosyal ilişkiler değerlendirilmeli. İletişim sınırları buna göre yeniden belirlenmeli. Yeni yılda kendinize, size zarar veren eşya ve ilişkilerden uzaklaşarak güzel bir hediye verebilirsiniz.



ŞÜKRETMEK ÇOĞALTIR

GÜNLÜK hayatın içinden her gün örneğin üç tane şükredilecek konu bulmak ve buna içtenlikle teşekkür etmek (sağlıklı alınan nefes, yenilen yemek gibi) hayatı daha olumlu hale getirecek ve sahip olunan güzellikler onurlandırıldıkça çoğalacaktır. Yeni yılda kişilerin kendini yenilemesi, yenilenmeyi sağlayan kararların alınması ve bunların uygulanması büyük bir değişim gibi gözükse de küçük detayların uygulanmasıyla kolaylıkla mümkün. Kişiler önce kendilerini olduğu gibi kabul edebilmeli ve gerçekleştirmek istedikleri hedefleri için imgelediklerinin peşinden gidebilmeli.