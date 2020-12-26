Tarihin tatlı yüzü

Bu hafta lezzet durağımız bir geleneğin, kültürün ve lezzetin kuşaktan kuşağa aktarılarak Denizli'den doğarak ulusal bir marka olan "Hacı Şerif". Hacı Şerif, Denizli Babadağ'da kurulmuş 1938 yılından beri 4 kuşaktır en iyi bildiği tatlıcılık işini yapan bir aile şirketidir. Bir asra yakın geçmişi olan Hacı Şerif markasının ortaya çıkış öyküsü 1930'lu yıllarda merhum Mehmet Helvacı'nın Denizli Sarayköy'de Miçous adlı bir Rum'un şekerleme ürettiğini görmesiyle başlar. 'Ben de yaparım' der ve Babadağ'da küçük bir dükkanda şekerleme üretir, oğlu Şerif Helvacı'yla zamanla lokum ve helvayı da portföyüne ekler. Çevresinde herkesin tekstile girdiği dönemde 'tatlıcılıktan vazgeçmem' diyen Şerif Helvacı, 1957'de Denizli'ye gelerek tüm varını, yoğunu bir zamanlar patlıcan tarlası olan arsaya kurduğu dükkana yatırır. Zamanla işin içine üçüncü kuşaktan Mithat ve Necip Helvacı kardeşler de girer, baba ve dedelerinin formülüyle 'Hacı Şerif' markasıyla yollarına devam ederler. Ege Bölgesi'ne özgü yöresel tatları Tüm Türkiye'ye sunmak için 2011 yılında e-ticaret sitesini kurarlar. Bugün14 ilde 41 şubesi ve 200 çalışanı ile tüm Türkiye'ye en doğal tatlıları sunmaya devam etmektedir. Hacı Şerif'in kalite ve lezzet ilkesini anlatan 4. kuşak temsilcisi Şerif Yunus Helvacı; "Tadı önemsediğimiz kadar ürünlerimizin sağlıklı ve doğal olmasını da önemsiyoruz. Fabrikamızda özel bakır kazanlarda, çınar ağacından yapılmış kaşıklar kullanarak tamamen el yapımı üretim yapılmaktadır. Üretim yaparken en kaliteli hammaddeyi, en hijyenik koşullarda kullanıyoruz. Bu lezzetli tatlıları sizlere sunabilmek için Türkiye'nin dört bir tarafından yüzlerce çiftçimizin özel olarak yetiştirdiği kuruyemiş ve meyveleri kullanıyoruz. Sevgi; her şeyin ilacı, bizim ise; tadımız tuzumuzdur..." demekte.





BÜYÜK ATILIM DÜRDÜNCÜ KUSAKTAN

Hacı Şerif markasını son yıllarda markalaştıran, mağazalaşma yolunu seçen Şerif Yunus Helvacı, çocukluğundan beri işin içinde. Öğrenciyken de tatil nedir bilmeden çalışmış. Kendi deyimiyle 'Denizli Çınar Meydanı'nda dolaşmışlığı bile yok. Şerif Yunus Helvacı, o dönemleri ve sonrasında hayata geçirdiği atılım sürecinin şöyle anlattı: "1996'da ben İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği'ni kazandım. Üniversitede farklı bakış açısı öğrendim. Bir şeyler yapmak istiyordum ama bizimkiler frenliyordu. Dedem, 'Ben o işi azcik garanlık görüyorum' diyordu. 2011'e kadar şube sayısını 4'e çıkarmayı başardım. 2012'de en büyük hayalim olan Eminönü'ndeki mağazayı hayata geçirdik. Bu ilk şehir dışı mağazamız oldu. Şu anda 14 kentte 41 mağazamız var."



DONDURMALI HELVA ILE GENÇLERIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

'Hacı Şerif' deniyor ama nesi meşhur sorusunu kendisine sormaya başlayan Şerif Yunus Helvacı, markanın bilinirliğini artırmak için de çalışmaya başlar. Burada da ilk iş gençlerle markayı buluşturmaktır. "Biz irmik helvası yapıyoruz, bu ürün de hep ölümü çağrıştırıyor. 'Gençlere nasıl yediririm' diye düşünürken ürünü dondurmayla buluşturdum. İlk etapta dondurmalı irmik helvasını ikram etmeye başladık. Çok güzel geri dönüşler alınca standını, makinesini yaptık. Bugün bu modelle AVM'lerde yerimizi almış durumdayız. Kiokslarımızla her kitleye ulaşabiliyoruz. Son birkaç yıl içinde, ürün yelpazemizi 500'e kadar çıkardık" diyen Helvacı, "Eskiden üç çeşit lokum vardı. Şimdi 45 çeşit lokum var. Onun yanı sıra tatlı, helva çeşitleri çoğalmaya başladı. Eskiden sade helva olurdu. Şimdi ise fıstıklı, kakaolu gibi birçok çeşit var. Dördüncü kuşak olarak bayrağı ben devir aldım. Bu işi daha da ileriye götürmek için teknolojinin en son harikalarından yararlanmak adına gıda mühendisleri nezaretinde ve hijyenik şekilde ürünlerimizi üretip müşterilerimize sunuyoruz" ifadesini kullandı. Helvacı, yaklaşık 5000 metrekare kapalı alana sahip imalathanelerinde dondurmalı irmik helvası, şekerleme, lokum, çikolata, helva ve şuruplu tatlı çeşitleri üretimi yapıyoruz. Ceviz, incir ve kabak gibi birçok sebze ve meyvenin tatlısının yanı sıra irmik helvası, macun, helva ve lokum başlıca ürünlerimiz" diyor.

EN ÖNEMLİ DİL TATLI DİL

Hacı Şerif mağazalarınıza girdiğinizde bir ikram sağanağıyla karşılaşıyorsunuz. Şerif Yunus Helvacı, 'Bunu tatlı dille yapıyoruz. Ve hep söylüyorum bu dünyada öğrenilmesi gereken en önemli dil, tatlı dil" diyor. SON SÖZ; İşinizi tutkuyla, sevgiyle, aşkla yapınca elinizden çıkan tatlının eşi benzeri olmaz. İşte bu eşsiz lezzetlerinizle, Denizli'nin küçük ilçesi Babadağ'da başlayıp bir asra yaklaşan tüm Türkiye'ye uzanan markanın hikayesini yazarsınız.