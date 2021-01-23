İzmirli miniklere duyusal bahçe sürprizi

İzmir Gaziemir'de Anafartalar İlkokulu, Erasmus Programıyla Portekiz, Romanya ve Letonya üniversitelerinden gelen eğitmenlerin "Okul Öncesi Eğitimde Yeni Öğrenme Ortamları Yaratma" konulu projenin uygulama okulu olarak seçildi. Böylece Gaziemir'deki Anafartalar İlkokulu İzmir'in duyu bahçesine sahip ilk okulu olacak. Okulun arka bahçesi okul öncesi eğitim öğrencileri için duyusal bahçe (sensory garden) olarak düzenleniyor. AB fonundan 60 bin lira destek alan proje ile pandemi sonrası okula dönen çocuklar için büyük bir sürpriz olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde devam eden çalışmaları Okul Müdürü Samet Baskonuş organize ediyor. Doğal malzemelenrde çocukların dokunarak, hissederek, görerek, duyarak, koklayarak öğrenecekleri öğrenme alanları yaratmak için yola çıkılan proje ile bahçeye özel bitkiler, müzik aletleri, bitkiler, oyun alanları ve öğrenme bölümleri yapılacak. Öğrenciler için açık alanda 3 sınıf yaratılacak.



STRESİ AZALTIYOR

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Anafartalar İlkokulu'nun Müdürü Samet Başkonuş, yaptığı önemli projeler ile Türkiye'de çeşitli ödüller kazanırken, uluslararası başarılar elde etmeye devam ediyor. Başarılı okul müdürü Samet Baskonuş, Hint asıllı İşadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clintonın üstlendiği Londra merkezli Varkey Gems Vakfı (Varkey Gems Foundation) tarafından düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2019 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer alarak finale kalmıştı. Duyu bahçeleri, küçük çocuklardan yaşlılara ve zihinsel engelli olan kişilere fayda sağlayan dokunma, koku, duyma, tat ve görme hissi uyandıran tema bahçeleri ve genel anlamda duyumsal tecrübelerin geniş bir konsantre sahası olan kendine yeten alan olarak tanımlanmaktadır. Duyu bahçeleri günümüzdeki yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda ihtiyaç duyulan açık yeşil alanların içerisinde stresi azaltmaya yardımcı olan, egzersiz yapmaya teşvik edici ve rahatlatıcı; kullanıcıların doğanın keyfini çıkartabilecekleri mekânlar sunan bahçelerdir. Duyusal bahçe tasarımı genellikle beş Aristoteles duyusuna dayanır, ancak aynı zamanda propriyosepsiyon ve denge gibi diğer duyuları da içerebilir. Bitkilere ek olarak, su özellikleri ve heykeller gibi canlı olmayan unsurlar da dahil edilebilir.

Fatih ŞENDİL