Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: 6 isim tutuklandı

Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gizem Türedi

Savcılığın tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla bu soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Yazıda, uzun süre yapılan çalışmalar, toplanan deliller üzerine operasyon aşamasına geçildiği belirtilerek, soruşturmaların ayrıntılı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

SOSYAL MEDYA SUÇU GİZLEME ARACI

Sevk yazısında, sosyal medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde Influencer, tanınmış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının ,bir takım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları kabul etmedikleri ancak suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu aktarıldı.

6 İSİM DE TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen isimlerin hepsi tutuklandı.