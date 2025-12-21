Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: 6 isim tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin menajeri Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan, marka danışmanı Yiğit Macit, marka danışmanı Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıca gözaltına alınan Cihan Şensözlü de adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıkta ifade işlemleri devam ediyor.
6 İSME TUTUKLAMA TALEBİ
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Cihan Şensözlü
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü, Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer yemin etmek" suçundan şüpheli İsmail Ahmet Akçay "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer yemin etmek" ve "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından, şüpheli Eser Küçükerol ise "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.
Eser Küçükerol
SOSYAL MEDYA FENOMENİ GİZEM TÜREDİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gizem Türedi
Savcılığın tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla bu soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Yazıda, uzun süre yapılan çalışmalar, toplanan deliller üzerine operasyon aşamasına geçildiği belirtilerek, soruşturmaların ayrıntılı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.
SOSYAL MEDYA SUÇU GİZLEME ARACI
Sevk yazısında, sosyal medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde Influencer, tanınmış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının ,bir takım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Şüphelilerin üzerlerine atılı suçları kabul etmedikleri ancak suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu aktarıldı.
6 İSİM DE TUTUKLANDI
Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen isimlerin hepsi tutuklandı.
Yiğit Macit