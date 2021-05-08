Evde organik tarım için “pratik bahçe kılavuzu”

Pratik Bahçe Kılavuzu kitabının ilk baskısı nisan ayında kitapseverlerle buluştu. Başarılı İtalyan yayınevi Sprea Editori ile ortak bir çalışmaya imza atan TT Yayıncılık, hem doğa tutkunlarına hem de bahçe ile uğraşmayı sevenlere bitkilerin dünyasına ışık tutacak bir kılavuz örneği hazırladı. Kitapta ışıklandırma, toprak, gübreleme, sulama, organik yöntem, evinizdeki bahçe, birlikte ekim, ay ile ekim gibi başlıklar bulunuyor.

BİYODİNAMİK YÖNTEM

Günümüzde tükettiğimiz pek çok meyve, sebze ve şifalı bitkinin dikim, bakım ve yetiştirme aşamalarına yer veren eser, bahçe konusunda yetersiz kalan bilgileri okuyucuya sunuyor. En eski ve en çevreci sürdürülebilir tarım yöntemlerinden biri olan biyodinamik tarımın günümüzde büyük bir ilgi alanı haline gelmesi, TT Yayıncılık Proje Sorumlusu Belen Kayan'ı harekete geçirdi ve ortaya bu kitap çıktı. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu olan Kayan, Czech University of Life Science Prague'da öğrenim gördü. Peyzaj mimarlığı alanında birçok projede yer aldıktan sonra da TT Yayıncılık bünyesinde çalışmaya başladı. Kayan bu kitapta, gıda kalitesini toprak sağlığı ile birlikte hedeflemesi bakımından çok tercih edilen bir yöntem olan biyodinamik tarımı ele aldı. "Pratik Bahçe Kılavuzu" bilinçli bir tarım yapmak isteyen tüm doğaseverlere öncü olma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

DÜŞÜK BÜTÇEYLE BEREKETLİ MAHSULLER

TARLALARDA, bahçelerde ve evlerin balkonlarında nasıl, ne şekilde sebze yetiştirileceğini, nelere ihtiyaç duyulacağını anlatan bu kitap, organik tarım ile ilgilenenler için bir kılavuz niteliğinde. Biyodinamik tarıma dair birçok bilgiyi sunan "Pratik Bahçe Kılavuzu" bir bahçe oluşturma fikri içinde olanlara etik bir organik tarım imkanı sunuyor. Organik tarımı hayata geçirmek isteyenlere tavsiyelerde bulunan kitap, düşük bütçeyle ve yorulmadan, bereketli bir mahsul elde etme yöntemlerini anlatıyor. Bu yöntemlerin başında; doğru konumlandırmayı seçmek, verimliliği arttırmak için toprağı tanımak, her bitkiyi kendi atığıyla gübrelemek, nasıl, neden ve ne zaman yapılacağını bilmek, ay ile yetiştirmek gibi konular geliyor.

HER ALAN İHAM VEREN BİR BAHÇEYE DÖNÜŞEBİLİR

DOĞAYA ve bahçelere daha çok yöneldiğimiz, bitkilerin, doğal yaşamın değerini daha iyi anladığımız bu dönemde ortaya çıkan "Pratik Bahçe Kılavuzu" doğaseverler tarafından ilgi görecek bir proje olma özelliğini taşıyor. Değerlendirilebilecek tüm alanlarda tarım yapılıp, sebze ve meyve yetiştirilebileceğine değinen bu özel kaynak, aynı zamanda kullanabileceğimiz yöntemler hakkında da kılavuzluk ediyor. Bir bahçe oluşturma fikrinin üretim kavramıyla ilişkili olduğunu söyleyen kitap, etkili bir tarım için en uygun konumu seçmemiz gerektiğini bize hatırlatırken, istenilen mahsulü elde edebilmek için de uygun büyüklükte bir alana sahip olmanın önemine vurgu yapıyor.

38 PRATİK YÖNTEMLE ZORLUKLAR SIFIRA İNİYOR

ÇOK çeşitli tarım yöntemlerinin yer aldığı "Pratik Bahçe Kılavuzu"nda; sarımsak, kuşkonmaz, pazı, enginar, havuç karnabahar, lahana, salatalık vb. birçok bitkinin yetişme zamanları ve nasıl ekilmesi gerektiği detaylı bir biçimde anlatılıyor. En iyi verimle balkonda veya saksıda sebze bahçesi oluşturma fikrine dayanan kitap, herhangi bir alanda bahçemizi nasıl oluşturacağımızı ve nasıl tasarlayacağımızı anlatma konusunda oldukça başarılı. Eserde yer alan 38 pratik yöntem ise bahçe tarımına yeni başlayan kişiler için bitki yetiştirmenin zorluklarını sıfıra indiriyor. TT Yayıncılık'ın doğaseverlere ışık tutan bu kılavuzuna web sitesinden de kolayca ulaşabilirsiniz.

BALKONUNUZDA BİR VAHA YARATABİLİRSİNİZ

BAHÇE bitkilerinin, balkondaki bir saksıda ya da terasta da büyümemeleri için hiçbir neden yoktur. Yalnızca gübreleme ve sulama konularında daha titiz olunması gerekmektedir. Konuyla ilgili herhangi bir deneme yapmadan önce bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri de ışık alma meselesidir. Balkonunuz güneye dönük olmalı ve beton korkuluklar yerine ışığı içeri alan bir korkuluk olmalıdır. Beton korkuluğu taş saksıları kaldırarak veya üretiminizi asma saksılarla telafi edebilirsiniz. Ancak kesinlikle üretim olasılığını büyük ölçüde azaltmış olursunuz. Bitkilerin gelişmesi için gerekli koşulları yaratmak istiyorsanız, saksı almak yerine toprağa yatırım yapmanız çok daha önemli. Toprak verimli, ıslanmadan suyu tutabilen ve bahçede kullanacağınızdan biraz daha hafif olması gerekmektedir.

SAKSIDA SEBZE YETİŞTİRMEK MÜMKÜN

SAKSIDA her şeyi yetiştirebilirsiniz ancak karşınıza çıkabilecek tek problem yeterli alandır. Bazı sebzelerin büyümek için geniş bir alana ve çok fazla toprağa ihtiyacı yoktur. Aslında mevcut arazi miktarının, sabit nem ve sıcaklık koşullarını sürdürme gibi tek bir avantajı vardır. Bitkinin açık alanda ihtiyacı olan nemi derinlemesine işlemesi daha kolaydır. Bir sebze bahçesinde bulunan bitkilerin yoğunluğu, bitkiler için ideal olan mikro iklimin korunmasını kolaylaştırır. Saksı güneşte ısınır, buharlaşmayı hızlandırır ve toprağı istediğiniz kadar taze tutmayı zorlaştırır. Saksıda ürün yetiştirmek bu bakımdan biraz zordur.

HANGİ SEBZE NE ZAMAN EKİLİR NE ZAMAN TOPLANIR?

SOĞAN: şubat ve martta ekilir / temmuz ve eylülde toplanır

SARIMSAK: şubat mart, eylül ve kasımda ekilir / haziran ve temmuzda toplanır

PATATES: şubat ve nisanda ekilir / haziran ve eylülde toplanır

DOMATES: mart ve nisanda ekilir / temmuz ve ağustosta toplanır

SALATALIK: mart ve nisanda ekilir / haziran ve eylülde toplanır

BİBER: mart ve eylülde ekilir / kasım ve ocakta toplanır

PATLICAN: nisan ve mayısta ekilir / ekim ve kasımda toplanır

FASULYE: nisan ve ağustosta ekilir / mayıs ve eylülde toplanır

BEZELYE: kasım ve haziranda ekilir / haziran ve eylülde toplanır

PIRASA: mart ve haziranda ekilir / haziran, temmuz, eylül ve aralıkta toplanır

ISPANAK: mart, nisan, ağustos ve eylülde ekilir / haziran ve temmuzda toplanır

KABAK: mart ve haziranda ekilir / haziran, temmuz, eylül ve kasımda toplanır

BALKABAĞI: nisan ve mayısta ekilir / ekim ve kasımda toplanır

KEREVİZ: şubat ve haziranda ekilir / eylülde toplanır

ENGİNAR: ekim, kasım, mart ve nisanda ekilir / temmuz ve ağustosta toplanır

HAVUÇ: nisan ve temmuzda ekilir / mayıs ve temmuzda yeniden dikilir / temmuz ve ekimde toplanır

TURP: nisan ve eylülde ekilir / nisan ve ekimde toplanır

KARNABAHAR: mart ve mayısta, açık alanlarda sonbahar aylarında ekilir / haziran ve ağustosta, açık alanlarda kış aylarında toplanır

LAHANA: mayıs ve eylülde ekilir / ekim, kasım ve martta toplanır

MARUL: ocak ve eylülde ekilir / mart ve kasımda toplanır

KUŞKONMAZ: mart ve nisanda ekilir / nisan, mayıs ve haziranda toplanır

PAZI: nisan, mayıs, eylül ve ekimde ekilir / nisan, mayıs ve haziranda toplanır

REZENE: mart, haziran ve temmuzda ekilir / sonbahar ve kış aylarında toplanır

HİNDİBA: nisan ve haziranda ekilir / ekim ve aralıkta toplanır

ÇİLEK: ekim ve kasımda ekilir / mayıs ve eylülde toplanır

KAVUN: mart ve nisanda ekilir / temmuz ve eylülde toplanır

ERCAN AKGÜN