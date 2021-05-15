Bıker tayt ıle 90’lara yolculuk

Sezonun yükselen trendi biker tayt, bir diğer adıyla bisikletçi taytı veya bisikletçi şortunun spor salonlarından çıkıp bir gün moda olup, taa Kendall Jenner, Kim Kardashian ve Gigi Hadid gibi stil ikonların üzerinde görmek gerçekten şaşırtıcı.

Modaya gerçekten akıl sır ermiyor. Ancak bildiğimiz tek bir şey var. O da, aşırı konforlu ve rahat oluşları. Bella Hadid'den Kendall Jenner'a herkesin giydiği bu tek parça kısa tayt şortlar hakkında hem beğeniliyor hem de bir o kadar eleştiriliyor. Bu esnek taytlar bisiklet şortları olarak ya da spor salonlarında kullanılırken şimdilerde günlük sokak stilinde ceketlerle, şık bluzlarla kombinleniyor.