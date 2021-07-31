  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Renkli eyeliner trendi

Renkli eyeliner trendi

Renkli eyeliner trendi

31.7.2021

Siyahı unutun, bu yaz gözlerimizin altı, üstü renkleniyor. Göz makyajında yeni bir dönemle tanıştık. Artık klasik siyah eyelinerın yerini renkli eyelinerlar alıyor. Gözlerde iddialı ve romantik bir görünüm için renkli eyeliner trendini deneyebilirsiniz.

Eyeliner çekerken minimal görünümleri bir kenara bırak ve eyelinerını göz pınarlarına kadar uzat. Tek bir renk kullanmak yerine pembe, mavi ve yeşil gibi canlı renkleri bir arada kullanabilirsin. Sarıdan pembeye, maviden yeşile pek çok alternatifi bulunan renkli eyelinerları denemekten çekinmeyin.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Renkli eyeliner trendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.