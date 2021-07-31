Renkli eyeliner trendi

Siyahı unutun, bu yaz gözlerimizin altı, üstü renkleniyor. Göz makyajında yeni bir dönemle tanıştık. Artık klasik siyah eyelinerın yerini renkli eyelinerlar alıyor. Gözlerde iddialı ve romantik bir görünüm için renkli eyeliner trendini deneyebilirsiniz.
Eyeliner çekerken minimal görünümleri bir kenara bırak ve eyelinerını göz pınarlarına kadar uzat. Tek bir renk kullanmak yerine pembe, mavi ve yeşil gibi canlı renkleri bir arada kullanabilirsin. Sarıdan pembeye, maviden yeşile pek çok alternatifi bulunan renkli eyelinerları denemekten çekinmeyin.
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