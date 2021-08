K-pop çılgınlıgı

Çin ve Kore ekonomik anlamda yaptığı atılımlardan sonra kültürel olarak da atağa geçti. Kore dizileri, Japon ve Çin animeleri derken K- pop olarak adlandırılan Koreli pop gurupları dünyayı etkisi altına aldı. K-pop, sosyal medyadaki en popüler konulardan biri olmaya devam ediyor. Bu durum pandemi döneminde de değişmedi. Hayranlar, en sevdikleri K-pop sanatçıları ve dünyanın dört bir yanındaki #Kpop topluluğuyla bağlantı kurmak için sosyal medyayı kullanıyorlar. 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 arasındaki dönemde, K-pop hakkında 7,5 milyar tweet atıldı ve K-pop ile ilgili yıllık en fazla tweet sayısı rekoru kırılmış oldu.





TÜRKİYE 15. SIRADA

Tutkulu ve canlı #Kpop sohbetleri, K-pop hayranları birbirleriyle bağlantı kurarken dünya çapında yankılanmaya devam ediyor. Endonezya, Filipinler, Tayland, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri, en fazla K-pop ile ilgili Tweet'e sahip ülkeler olarak başı çekiyor. Türkiye ise, K-pop hakkında en çok tweet atan 15. ülke oldu ve sohbetlerin büyük bir parçası oldu.



POPÜLERİTE ARTIYOR

Asya Pasifik'ten Güney Amerika'ya, küresel K-pop hayran kitlesi Twitter'da büyümeye devam ediyor. Peru ve Kolombiya, K-pop hakkında en çok Tweet atan kişiyle ilk 20 ülke listesine girdi. Türkiye rakamlarına baktığımızda ise Türkiye'nin Twitter'da en çok K-pop hayranları olan ülkeler arasında 11. ülke olduğunu görüyoruz.



İŞTE SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN 20 K-POP'ÇU

1. BTS

2. NCT

3. BLACKPINK

4. EXO

5. TREASURE

6. TOMORROW X TOGETHER

7. ENHYPEN

8. GOT7 (@GOT7Official) 9. TWICE

10. SEVENTEEN

11. ATEEZ

12. Stray Kids 13. THE BOYZ

14. Red Velvet 15. MONSTA X

16. iKON 17. IZ*ONE

18. DAY6

19. ASTRO

20. SHINee