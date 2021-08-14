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Haberler Cumartesi K-pop çılgınlıgı

K-pop çılgınlıgı

K-pop, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. 1 yıl içinde 7.5 milyar tweet atıldı. Türkiye K-pop hakkında en çok tweet atan ülkeler arasında ilk 15’te yer alırken, TK-pop hayran sayısında ise 11. sırada yer aldı

K-pop çılgınlıgı

14.8.2021

Çin ve Kore ekonomik anlamda yaptığı atılımlardan sonra kültürel olarak da atağa geçti. Kore dizileri, Japon ve Çin animeleri derken K- pop olarak adlandırılan Koreli pop gurupları dünyayı etkisi altına aldı. K-pop, sosyal medyadaki en popüler konulardan biri olmaya devam ediyor. Bu durum pandemi döneminde de değişmedi. Hayranlar, en sevdikleri K-pop sanatçıları ve dünyanın dört bir yanındaki #Kpop topluluğuyla bağlantı kurmak için sosyal medyayı kullanıyorlar. 1 Temmuz 2020 ile 30 Haziran 2021 arasındaki dönemde, K-pop hakkında 7,5 milyar tweet atıldı ve K-pop ile ilgili yıllık en fazla tweet sayısı rekoru kırılmış oldu.



TÜRKİYE 15. SIRADA
Tutkulu ve canlı #Kpop sohbetleri, K-pop hayranları birbirleriyle bağlantı kurarken dünya çapında yankılanmaya devam ediyor. Endonezya, Filipinler, Tayland, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri, en fazla K-pop ile ilgili Tweet'e sahip ülkeler olarak başı çekiyor. Türkiye ise, K-pop hakkında en çok tweet atan 15. ülke oldu ve sohbetlerin büyük bir parçası oldu.

POPÜLERİTE ARTIYOR
Asya Pasifik'ten Güney Amerika'ya, küresel K-pop hayran kitlesi Twitter'da büyümeye devam ediyor. Peru ve Kolombiya, K-pop hakkında en çok Tweet atan kişiyle ilk 20 ülke listesine girdi. Türkiye rakamlarına baktığımızda ise Türkiye'nin Twitter'da en çok K-pop hayranları olan ülkeler arasında 11. ülke olduğunu görüyoruz.


İŞTE SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN 20 K-POP'ÇU
1. BTS
2. NCT
3. BLACKPINK
4. EXO
5. TREASURE
6. TOMORROW X TOGETHER
7. ENHYPEN
8. GOT7 (@GOT7Official) 9. TWICE
10. SEVENTEEN
11. ATEEZ
12. Stray Kids 13. THE BOYZ
14. Red Velvet 15. MONSTA X
16. iKON 17. IZ*ONE
18. DAY6
19. ASTRO
20. SHINee

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