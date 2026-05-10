İzmir'de bunaltıcı günler kapıda! Süper El Nino geliyor

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporu sonrası gözler “Süper El Nino” riskine çevrildi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini belirtirken, özellikle İzmir’de bunaltıcı havaların etkisini artırabileceği uyarısında bulundu. Peki İzmir'de hava kaç derece olacak? Yurtta sıcaklıklar ne durumda olacak? İşte il il hava durumu tahmini...

Son dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Uzmanlar tarafından gelen açıklamaya göre sıcaklıkların yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Raporda, önümüzdeki cumaya kadar bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, termometrelerin 30 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

"SÜPER EL NİNO" GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde kuvvetli yağışların etkili olabileceğini belirtti.

Şen, yaz aylarında ise etkili olabilecek "Süper El Nino" riskine dikkat çekti.

"ÇÖL TOZU" UYARISI

Şen ayrıca, Afrika üzerinden gelecek çöl tozlarının özellikle bronşit ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.

"YENİ TOZ TAŞINIMI BAKTERİ RİSKİ TAŞIYABİLİR"

Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "Çoğunluğu yüksek seviyede olmasa da bronşit ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu kez gelecek yeni toz taşınımının bakteri riski taşıyabilir" ifadelerini kullandı.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu; Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısnın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

