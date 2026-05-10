İzmir'de bunaltıcı günler kapıda! Süper El Nino geliyor

Raporda, önümüzdeki cumaya kadar bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, termometrelerin 30 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar tarafından gelen açıklamaya göre sıcaklıkların yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Şen ayrıca, Afrika üzerinden gelecek çöl tozlarının özellikle bronşit ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulundu.

"YENİ TOZ TAŞINIMI BAKTERİ RİSKİ TAŞIYABİLİR"

Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "Çoğunluğu yüksek seviyede olmasa da bronşit ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu kez gelecek yeni toz taşınımının bakteri riski taşıyabilir" ifadelerini kullandı.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı