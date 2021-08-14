Tropik ada değil Dikili

İzmir'in Dikili ilçesinde Bademli ile Denizköy bölgeleri arasındaki büyüklü küçüklü çok sayıda koy, sakin ve huzurlu bir rota arayan ziyaretçilere eşsiz bir tatil imkanı sunuyor. Mavi ve yeşilin birçok tonunu barındıran koylar, misafirlerine adeta görsel şölen sunarken, bölgeye gelen ziyaretçiler tekne turlarıyla da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nın tamamıyla, Kalem Adası'nın bir bölümünü kapsayan bölgeyi gezebiliyor.

HANIMIN KOYU

Adını bölgedeki kokulu otlardan alan ve aynı zamanda Kokarot Koyu diye de bilinen bu koy, araçla karadan ulaşım olmaması sebebiyle en bakir diyebileceğimiz koylardandır. Koy, tamamen özel mülk olarak ve kapalı. Bu yüzden koya yalnızca hemen yanındaki Pissa Plajı'ndan 15-20 dakika yüzerek veya tekne ile koya yanaşarak ulaşılabilir.

ZİNDANCIK KOYU

Bademli köyüne bağlı olan Zindancık Koyu, deniz kenarında kamp yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir bölge. İnce ve beyaz kumlu sahili, berrak ve dalgasız denizi ile denizin tadını çıkararak sakin ve huzurlu bir kamp tecrübesi yaşamak isteyenler için ideal. Bölgede kamp yapacaklar için sağlanmış herhangi bir altyapı hizmeti olmadığından, elektrik, tuvalet, su, duş gibi imkanlar bulunmuyor.

BADEMLİ KOYU

Bademli köyü bölgesindeki deniz, Türkiye'nin en iyi denizlerinden sayılabilecek güzellikte. Denizin turkuaz rengi, berraklığı, ısısı ideal denilebilir. Bademli koy ve plajları yarı organize, birçoğunda yüksek sesli müzik yok fakat arkada bir yerlerde bir şey alınabilecek ufak büfe, kafe tarzı alanlar var.

KİLLİK KOYU

Dikili'ye bağlı olan Bademli Köyünde yer alan Killik Koyu kilden oluşan kayaçlarla kaplı. Koy, beyaz kum ve turkuaz renkli deniziyle çok hoş bir görüntüye sahip. Cilde iyi geldiği bilinen kili vücutlarına sürüp etrafta dolaşan insanlar görmeniz normal bir durumdur. Killik Koyu ile Bademli Halk Plajı yan yanadır. Halk plajında beyaz kum bulunmaz. Sığ bir denize sahip olduğu için çocuklu aileler ve yüzmeyi bilmeyenler denizde rahatça keyifli vakit geçirebilir. Plajın yanında bulunan işletmelerde fiyatlar da uygun.

PİSSA PLAJI

Pissa Plajı ailelere ve arkadaş gruplarına uygun. Sakin ve sessizliğiyle bilinen koyda eğlenceli vakit geçirmeniz mümkün. Trekking ve fotoğrafçılık gibi çeşitli aktiviteler için de oldukça uygun. Pissa Plajı'nın plaj alanı çok geniş olmadığından yoğunluk oluşan günlerde, üst üste yığılma halinde bir görüntü meydana geliyor. Kalabalıkta plaj alanında yer bulamama gibi sorun yaşamak istemiyorsanız, sabahın erken saatlerinde gelmeniz öneriliyor. Mavi ve mavi tonlarından oluşan denizin sıcaklığı ılık. Ayrıca Pissa Plajı, Midilli Adası'na yakın konumda yer almaktadır. Çıplak göz ile adayı seyredebilirsiniz. Pissa Plajı'nda yiyecek ve içecek ihtiyacınızı giderebileceğiniz bir de işletme bulunuyor. Ancak akşam saatlerinde herhangi bir yemek bulamayabilirsiniz. Şezlong ve şemsiyeler de ücretli.

AKVARYUM KOYU

Tropik adaları aratmayan Kalem adası denizi ile ön plana çıkıyor. Kalem adasında sadece tek bir işletme var. Bu işletmenin konaklama fiyatları her daim çok yüksek olduğundan Kalem adasında kalmak yerine Bademli köyünde kalarak tekne turları ile buraya yüzmeye gelmeyi düşünebilirsiniz. Garip adası ise hemen Kalem Adası'nın karşısında yer alan, tamamen bakir bir ada. Adada hiçbir otel, işletme ya da yerleşim yok. Sadece özel tekne turları ile denize yüzmeye gelenler var. Akvaryum koyu tam olarak bu iki adanın ortasında yer alıyor. Denizin rengi, temizliği adından da anlaşılacağı gibi akvaryumu andırıyor.

ILICA KOYU

Tekne turlarının en son yüzme molası verdikleri bir koy. Tekneden kıyıya doğru bir halat bağlanıyor. Kıyıya ulaşmak için bu halat hizasından gitmenizi söylüyorlar çünkü kıyıda bolca deniz kestanesi var. Halatı takip ederek dikkatlice kıyıya ulaştıktan sonra ufak bir taş odacık içerisine akan kaplıca suyu var. Su sıcaklığı 50 derece civarında ve çok sıcak.

HAYITLI KOYU

Bademli köyüne 7 km mesafede yer alıyor. Burada denizin rengi diğer plajlar gibi tropik bir görüntüde değil ama suyu inanılmaz berrak. Hayıtlı koyu el değmemiş bir koy. Kumsalda bir işletme, şezlong vs. yok. Buraya gelirken kendi sandalye ve şemsiyenizi mutlaka yanınıza almalısınız. Denizi daha çok taşlık. Taşlı deniz sevmeyenler iskeleden denize girmeyi tercih edebilir. Hayıtlı Koyu'nun üst kısmında ise termal tesis bulunuyor. Şifalı termal sulara sahip bölgedeki Ilıca Koyu'nda, deniz suyunun altından sıcak su çıkıyor.