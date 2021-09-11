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Haberler Cumartesi Delikanlı ve Kayalı ailelerinin mutlu günü

Delikanlı ve Kayalı ailelerinin mutlu günü

Tire Ticaret Odası Başkanı tanınmış işadamı Mehmet Delikanlı’nın kızı Gülce Delikanlı, Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın oğlu Özenç Kayalı ile Port Alaçatı Otel’de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Delikanlı ve Kayalı ailelerinin mutlu günü

11.9.2021

Tire Ticaret Odası Başkanı tanınmış işadamı Mehmet Delikanlı'nın psikolog kızı Gülce Delikanlı, Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı'nın makine mühendisi oğlu ile Özenç Kayalı ile Port Alaçatı Otel'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Organizasyonu Beyaz Lale'nin üstlendiği gecede, damat beyin kıyafeti Ertan Kayıtken, gelin hanımın kıyafeti ise Özgür Masur çizgilerini taşıdı. Genç nişanlılar, şıklık ve zarafetleriyle adeta göz kamaştırdı.

Gülce Delikanlı, Özenç Kayalı çiftinin nişan yüzüklerini ise dünürler Özer Kayalı ile Mehmet Delikanlı 'mutluluklar' dilekleriyle davetlilerin alkışları arasında taktı.

Delikanlı ve Kayalı aileleri, salgın nedeniyle nişan merasimini aile arasında düzenlediklerini, düğünü ise geniş davetli topluğu ile gelecek yıl yapmayı planladıklarını ifade etti.

■ NADİR UYSAL

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