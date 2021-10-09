“Dünyaya açılan kapı İzmir’in farkındayız”

İzmir çeşitli kültürlerin, dinlerin, yaşam biçimlerinin uyum içinde yaşadığı bir kent... İzmir dünyada çok az kentin sahip olabileceği 8 bin 500 yıllık köklü tarihi, kültürel ve turistik doğal ürün çeşitliliği özelliğiyle çok yüksek bir turizm ve marka şehir potansiyeline sahip. Bu kadar zengin ürün çeşitliliğinin bulunduğu İzmir'in şehri besleyen alt markalarının da özenle seçilmesi gerekir... Bu hafta, şehrin kalbinde, iş ve lüks alışveriş merkezlerine, sosyalleşme alanlarına ve tarihi bölgelere yürüme mesafesinde mükemmel bir konuma sahip, Kordon'da hizmet vermeye başlayan İzmir Marriot'tayız. Toplamda 131 ülkede hizmet veren Marriott International'ın en yeni şubesi, İzmir Marriott 9 Ağustos'ta kapılarını konuklarına açtı. Marriott İnternational'ın kendine ait 30 otel markası bulunuyor. Yeni nesil mimari anlayışı ile tasarlanan İzmir Marriott, modern çizgiler ve detaylar taşıyan iç mimarisi ile de sofistike bir yaklaşım ile misafirlerini karşılıyor.

İLHAM VERİCİ ANLAR

Ege Denizi kıyılarına bakan 5 yıldızlı otel, kesintisiz deniz manzarasıyla zarif bir şekilde tasarlanmış 7 süit ve harika döşenmiş 149 oda sunuyor. Özenle oluşturulmuş toplantı salonlarından birinde etkinliklere katılmak, müşterilerle tanışmak veya turistik yerlere katılmak oldukça ayrıcalıklı. Tüm konuk odaları kıyı şeridinin veya şehrin hareketli panoramik manzarasına, ücretsiz internet erişimine, cömert olanaklara ve modern banyoya sahip. Şehrin yaşam tarzının yeni destinasyonu olmaya hazırlanan bu İzmir oteli, gün boyu yemek restoranı, lobi bar ve çatı bar ile farklı yeme ve içme alternatifleri sunuyor. Konuklar, otel bünyesinde bulunan Quan Spa'da egzersiz yapabilir, spa uygulamaları ile saf rahatlamanın keyfini çıkarabilir, kapalı havuza dalabilir veya sonsuzluk havuzundan gün batımı manzarasının keyfini çıkarabilirler. Marriott Hotels'in sunduğu ilham verici anlardan bir de merakınızı körükleyen ve hayal gücünüzü harekete geçiren deneyimler oluşturan TED ortaklığı... Oda içerisinde yer alan televizyondan direkt olarak TED Talks'un farklı konuklarını izleyebileceğiniz bir sistem sayesinde, merak ettiğiniz birçok konuyu uzmanından öğrenebiliyorsunuz.

YENİ KEŞİFLER

Marriott otelinin 3 restoranından birisi olan Lima, tüm gün açık... Açık oturma alanı ile gezinti bölgesinin en iyi manzarasının yanı sıra restoranda açık büfe kahvaltı, dünya lezzetleri ve en taze malzemelerle yerel lezzetler sunuluyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için hizmet veren Lima'ya otel müşterisinin yanında dışarıdan da müşteri kabul ediliyor. Burada dostlarınızla keyifli zamanlar geçirebilir enfes lezzetleri tadabilirsiniz.

KISA BİR MOLA

İster birinin gelmesini bekleyin, ister tek başına zaman geçirmek veya kısa bir iş görüşmesi olsun, Lobby Lounge & Alcedo Lobby Bar birinci sınıf bir kahvenin, hafif bir atıştırmalık veya tatlının, rahat ve yerel içeceklerin tadını çıkarmak için mükemmel bir ambiyans sunuyor.

SINIRSIZ MANZARA

Sekizinci katta yer alan Pagos Rooftop Bar, İzmir Körfezi'nin muhteşem ve eşsiz manzarasına sahip. İzmir'in şehir merkezinde yol boyunca dinlenmek ve enfes kokteyllerin, içeceklerin ve yiyeceklerin tadını çıkarmak için mükemmel bir yer.

ENERJİ TOPLAMAK İÇİN

Rahatlayabileceğiniz ve tekrar enerjinizi toplayacağınız özel bir alan sunan M Club bünyesinde birçok avantajı da barındırıyor. Günlük açık büfe kahvaltı, ücretsiz kahve, çay ve alkolsüz içecekler, akşamları ücretsiz Küratör Hors D'oerves, gün boyunca ise ücretsiz hafif atıştırmalıklar bulunuyor. Lima Restoran'da enfes lezzetlerden tadabildiklerim arasında karides, kalamar ve midye ile harç hazırlanmış tempura hamuruyla kızartılan, Lima sosu ve misket limonlu Lima mayonezle servis edilen kabak çiçeği dolması vardı. Robespierre, ince dilimlenmiş bonfileden yapılan bir yemek. Fransız ekolünü takip eden bir aşçı tarafından yaratılmış. Parmesan glize, Antep fıstığı, yeşil elma ve İzmir Tulum Peyniri ve biber turşusu ile servis ediliyor. Taze tortellini, kakuleli havuç püresi yatağında porçini mantarı ve enginar ile (Mevsimine göre Urla ve Bodrum) yapılan tortellini, üzerindeki çıtır pancar ve balzamik krema ve yeşil yağ ile servis ediliyor. Dana Bonfile Elsiyado; İspaya'nın Mallorca bölgesinin yerel yemeğidir. Burada modernize edilerek sunuluyor. Arpacık soğan, baby patates, kırımızı soğan ve biberiye, etleri krema ve kendi sosu ile gratin ediyorlar. Kızarmış şekilde servis ediyorlar. Tatlı olarak Ahu Dudu Kramüks; yüzde 72 bitter çikolatadan kranç hazırlanmış, üzerinde muslo yüzde 58 çikolatan yanında sponç kek ve ahududu sosu biriler ve beze sou ile servis ediliyor...

SEZER ALTAN