6 bin yıllık Iasos artık dijitalde

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki İasos Antik Kenti'nde, İasos Kazı Başkanlığı Destek Protokolü kapsamında İHA1 sınıfı insansız hava aracı ile özel izinle çekim yapıldı. Antik kentten havalanan insansız hava aracı, 105 hektarlık alanı 36 dakika içerisinde binlerce fotoğrafla çekerek antik kent alanını dijital ortama aktardı. İasos Kazısı Kazı Başkan Yardımcısı İsmail Ernur Öztekin, 6 bin yıllık geçmişe sahip olan ve antik dönemde Karya Bölgesi'nin Avrupa'ya açılan kapısı niteliğindeki İasos Antik Kenti'ndeki arkeoloji çalışmalarının geçmişi hakkında bilgi verdi. Öztekin, "İasos Antik Kenti, antik dönemde Karya Bölgesi olarak adlandırılan Mylasa Antik Kenti'nin yaklaşık 26 kilometre kuzeybatısında yer alan, 6 bin yıllık geçmişe sahip bir kenttir. Burası 19. yüzyılda gezginlerin yapmış olduğu tespitler sonucu keşfedilmiş. 1960'lı yıllarda İtalya'dan kazı ekibinin çalışmalarıyla burada sistematik kazılarla arkeoloji çalışmaları başlamış. 2000'li yıllara kadar bu çalışmalar sürmüş. Daha sonra Milas Müze Müdürlüğü burada çalışmalar yürütmüş, Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Asuman Baldıran başkanlığında bu çalışmalar günümüzde de devam ediyor" diye konuştu. "Bilimsel disiplinler içerisinde bizler akademik çalışmaları yürütmekteyiz. Belgeleme bizler için çok değerli. Geleneksel arkeolojik tekniklerle çalışmaları yürütüyoruz. Ancak disiplinler arası bir bakışla elde edeceğimiz veriler, birçok yönden bizleri destekleyecektir. Daha sonraki aşamalarda da bölgenin kültür tarihini oluşturacak sayısal bir taban oluşturmayı istiyorduk" diyen Öztekin, İasos Antik Kenti için özel bir gün yaşandığını ifade etti.

HARİTALANDIRILIYOR

Öztekin, havadan görsel tarama ile özellikle turizm altyapıları için altyapı hazırlandığını belirterek, projelendirilecek olan ziyaretçi karşılama merkezleriyle, yürüyüş rotalarıyla ve anıtlarda yapılacak restorasyon projeleriyle İasos Antik Kenti'nin tanıtımına, bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Havadan görüntüleme çalışmasını gönüllük esasıyla, arkeolojiye destek için gerçekleştirdiklerini anlatan Jeoloji ve Fotogrametri Mühendisi Turgay Kınacı, "İasos Antik Kenti ve çevresiyle ilgili alanın sayısal fotogrametrik harita üretimini yapıyoruz. Yaklaşık 36 dakikalık bir uçuşla 105 hektarı kapsayan bir harita üretimi yapıyoruz. Bu çalışmayı bakanlık ve İasos Kazı Başkanlığı adına gönüllü olarak yapıyoruz. Buranın ileride kullanacakları altlık anlamında hem yüzey modeli hem orta foto haritaların üretimini gerçekleştiriyoruz. Böyle bir cihaz ilk defa böyle bir projede kullanılıyor. Bu harita üretimi başka arkeoloji projelerinde uygulanmadı. Bu teknoloji normalde madencilikte, şehir planlamalarında kullanılacak olan harita üretimlerinde kullanılıyor" diye konuştu.

VOLKAN YILDIZ