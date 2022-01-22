Batarya korkusu yasamadan eğlenin

New Star Soccer (NSS)

'Spor Oyunu' dalında BAFTA ödülü sahibi olan ve NSS olarak da bilinen New Star Soccer; oyuncunun, liglerde veya milli takımlarda oynamak üzere bir futbolcu yaratmasına ve kontrol etmesine izin veren mobil bir futbol oyunu. Düşük grafik ve sistem gereksinimlerine rağmen kompakt ve gerçekçi dinamikleri sayesinde oyuncuyu hemen içine çeken NSS'yi telefonunuzun şarjını kontrol etme ihtiyacı duymadan saatlerce oynayabilirsiniz.

Minecraft

2011 yılında Mojang Studios tarafından yayınlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, 200 milyon kopyadan fazla satarak dünya tarihinin en çok satan oyunu oldu. Mobil versiyonu da bulunan ve oyuncuların bloklarla özgün tasarımlar yapmalarına olanak tanıyan üç boyutlu voxel grafiklere sahip oyun, gerçek bir batarya dostu. Minecraft'ta çok az enerji harcayarak sonsuz bir dünya yaratmak mümkün.



Tiles Hop: EDM Rush!

Minik boyutundan beklenmeyecek kadar eğlenceli, kulaklıkla oynandığında çok daha keyifli hale gelen bir ritim oyunu olan Tiles Hop'ta kareler üzerinde seken bir topu sağa ve sola doğru yönlendirerek ilerlemeye çalışacak, giderek zorlaşan bölümlerde gerçek dünyadan soyutlanacak ve birbirinden güzel müzikler eşliğinde -bataryanızın durumunu düşünmeden- keyifli bir yolculuk yapacaksınız.



Score! Hero 2022

Mobil platformlar için ilk defa 2015 yılında piyasaya sürülen bu futbol oyununda, sahada çeşitli pozisyonların içindeki futbolcuları kontrol ediyor, pozisyonları gole çevirmeye çalışıyoruz. Düşük seviyedeki grafikleri ve basit dinamiklerine rağmen çıktığı günden bu yana oyuncuların büyük bir keyifle oynadığı oyunun güncellenmiş versiyonu Score! Hero 2022, güncellemeyle birlikte gelen gözle görülür iyileştirmelere rağmen hala batarya dostu mobil oyunlardan biri olma özelliğini koruyor.



Fancy Pants Adventures

İlk oyunu 14 Mart 2006'da PC platformu için yayınlanan sidescrolling Flash oyunu' serisi Fancy Pants Adventures'ta Cin Ali benzeri çizgi karakterimiz Fancy Pants'in kaybolan kız kardeşini bulmak için uzun ve keyifli bir maceraya çıkıyor, bu tek boyutlu dünyada; korsanlar, ninjalar ve dev penguenler ile savaşıyoruz. Mobil versiyonu da bulunan, oyun dünyasının basit grafikli fenomenlerinden olan Fancy Pants Adventures gerçek bir batarya dostu.



Time Jump

Yalnızca iOS cihazları için tasarlanmış bu oyunda minik karakterimizi; akrep, yelkovan ve daha birçok engele takılmadan hayatta tutmamız gerekiyor. Küçük boyutuna rağmen estetik grafiklere sahip, basit, eğlenceli ve kafa yormayan, oynanışıyla adının hakkını veren Time Jump'ta, hayatta kalmaya çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Prince of Persia: Escape

Oyun dünyasının efsanevi yapımı Prince of Persia, klasik haline son derece benzer bir görünümle mobil cihazlarda karşınızda! 43 MB gibi oldukça ufak bir boyuta sahip olan Prince of Persia: Escape'te amacımız zorlu engellerle dolu platformlardan bölüm bölüm kaçmak. Düşük seviyedeki grafiklerine rağmen hikayesi ve dinamikleri ile benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda saatler harcasanız da mobil cihazınızın pil durumunu dert etmeniz gerekmeyecek.