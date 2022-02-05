Tarihi köşkte kebap keyfi

Toplumların mutfak kültürü, yaşam biçimleri ile yakından alakalıdır. Zaman ilerledikçe yaşam biçimleri de değişmeye başlar. Çok eskiden insanlar kendi yaşam koşullarına uygun beslenmişlerdir. Uzun bir tarihsel geçmişe sahip Türkler, mutfak konusunda zengin bir kültüre sahiptirler. Bu zenginlik, kendisini bol çeşitli yemeklerde gösterdiği gibi tüm yiyecek ve içeceklere ilişkin davranış kalıpları da geliştirilmiştir. Çeşitli medeniyetleri de bu kültürüyle etkilemiştir. Bu hafta lezzet durağımızda Türk mutfak kültürünün en önemli simgelerinden kebap ile bir lezzet şöleni yaşatan Buca'daki Şahinbey Kebap var.

Buca Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin ve tarihi İncioğlu Pastanesinin yanında Çevik Bir Meydanı'nda eski Levanten köşkü olan 3 katlı bir köşkte hizmet veriyor Şahinbey Kebap. Mekan 100 kişi kapasiteli üst katta özel iki odası ile özel yemekli toplantılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şahinbey kebap çok nezih özel olarak dekore edilmiş keyifli bir mekan, özel şöminesinin başında kebap keyfi yapabilirsiniz.

DANA ETİ İLE YAPILMAZ

Şahinbey'in Adana kebabı süper, mutlaka tadın derim. Adana kebabının diğer tatlardan ayıran en belirgin özellik kullanılan ettir. Eti doğal ortamda yetiştirilmiş Balıkesir'in meşhur kıvırcık erkek kuzulardan elde edilmiş olması en büyük özelliğidir. Yeşillik, sumaklı soğan salatası, acılı domates ezmesi ve çiğ köfte ile servis yapılmaktadır. Yapılan servis ile Şahinbey Adana kebabı damaklarınızda unutulmayan lezzette dönüşmektedir. Adana Kebabı asla dana eti ile yapılmaz. Diğer et seçenekleri de mutlaka denenmeli. Enfes çorbaları, Ali Nazik, kuzu şiş, ciğer, pirzola, dana bonfile, antrikot ve dana lokumu da birbirinden lezzetli. Şahinbey Kebap işletmecisi Hüseyin Özcan'a kimler geliyor diye sorduğumda sadece Buca'dan değil Bayraklı, Karşıyaka, Bornova, Urla hatta Çeşme'den gelen misafirleri olduğunu söyledi.

● Çorbalar: Bizim kültürümüzde her yemeğin bir hikâyesi vardır. Ezogelin çorbası da binlerce kez yaşanmış hikâyeleri ölümsüz kılar.

Kelle paça çorbası (kendi suyun suyundan), ayak paça çorbası, işkembe çorbası..

● Kuru Cacık ve Çömlek Yoğurt: İnsanlık tarihi kadar eski bir gelenek çömlekte yoğurt mayalamak. Toprağın sütle buluşması. Sevgi ile harmanlanması.

● Gavurdağı Salatası: Adını Toros Dağlarının güneydoğu uzantısında yer alan Gavurdağ'ından alır. Yöresel tarifi tüm dünyada beğeni kazanmış özel bir karışımdır.

● İçli köfte: Oruk adı ile de bilinen çiğ köfte bulgurunun hamur haline getirilerek içinin doldurulması suretiyle yapılan Orta Doğu mutfağında bir yemeğidir. Aslen Levanten mutfağına ait olan bu yemeğe "kibbe" ve bazı yörelerde "dolgulu köfte" de denilmektedir.

Dana antrikot kaburga gözü (Ribeye): Kaburga bölümünden bir dana eti bifteğidir. Kasap dilinde Antrikot dananın göğüs omurları üzerinden boyuna

doğru uzanan ette diyebiliriz. Dananın en özel yeridir. Ülkemiz mutfak kültürüne ait dünyaca ünlü patlıcan kebabı mutfağımızın lezzet ile birlikte görsel şölenleridir. Domates kebabı Gaziantep'te hâlâ frenk kebabı olarak anılan özgün bir kebaptır. Domatesin köfte ile buluştuğu harika bir lezzettir. Beyti kebabı. Ülkemizin birçok yöresinde farklı tarifler ile pişirse de en güzel beyti kebabının zevkle sunulacağından emin olmalısınız. En sevilen yemeklerimizden birisi olan Alinazik 'in anavatanı yemekleriyle ünlü Gaziantep.

● Fıstıklı Kebap: Gaziantep denildiğinde akla gelen iki lezzet kebap ve Antep fıstığı. Kebabın Antep fıstığı ile görkemli buluşması. Lezzetin ağzınızda destanlaşması. Tatlı olarak, kadayıf, Kemalpaşa, fırın sütlaç, kaymaklı Hayrabolu ve kazandibi. Ben kazandibine bayıldım tahinle servis edilmekte. Restoranlarda yediğim en iyi kazandibilerinden biri denemenizi öneririm.

Son söz; İnsanoğlunun ateşi bulması ve ateşin üzerinde et pişirmesiyle birlikte başlayan kebap tarihi Şahinbey Kebap mutfağında en özel haliyle sunulmaktadır. Hijyenik ortamda özenle seçilen, dinlendirilen ve zıhla işlenen, terbiye edilen etlerini denemelisiniz.

SEZER ALTAN