Ödüllü mutfakların manzarayla buluşması

G Yılların tecrübesine dayanarak gönül rahatlığı ile önerebileceğim mekanlardan birisine götüreceğim bu hafta sizi lezzet durağımızda. Muhteşem Körfez manzarası eşliğinde lezzetli yerel tariflerin ve ödül kazanmış mutfağının tadına varacaksınız. İzmir, Kordon'da Ege ve Akdeniz mutfağının buluşma noktası Sakız Alsancak Restoran'dayız. Pasaport İskelesi'nin karşısında deniz ve tarihin buluştuğu en özel noktada, tarihi binadaki sımsıcak atmosferde hem lezzetli hem keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Bazı restoranlar vardır her bakımdan lezzet, ambiyans, hizmet kalitesi olarak hep standartların üzerinde iyidir. Bu mekanların başarısının sırrı yıllara dayanan bir geleneğin, kurum kültürünün oluşması kurumsallaşmasının standardizasyondur. Ege ve Akdeniz mutfağı konusunda 25 yıllık marka, et konusunda yarım asrı aşkın Yayla Kasabı tecrübesi mekanı özel kılar. Bir de yıllardır işini sevgi ile yapan kemik kadro...

ŞEHRİN MERKEZİNDE

Sakız Alsancak Restoran İzmirlilerin ve yabancı misafirlerin tercih ettiği bir mekândır. İki katlı tarihi mekânda üst kat tamamen özel gün ve toplantı iş, grup yemekleri için düzenlenmiştir. Son dönemde yapılan restorasyon çalışmaları ile farklı bir kimliğe bürünerek modern ferah bir mimari yapı ile hizmet vermektedir. Ulaşımı çok kolay, İzmir'in tam göbeğinde ama karmaşasından da bir o kadar uzağında harika bir konumda hizmet vermektedir. Dünya mutfaklarının en eşsiz ve sağlıklı lezzetlerini barındıran "Akdeniz, Ege ve Girit Mutfağı"nın ve balık ve deniz menülerinin saf lezzetini ortaya çıkarmayı ve doğal hali ile sunmayı amaç edinmiş Sakız Alsancak Restaurant'ın sıcak ortamında bir öğün sizi farklı bir dünyaya taşıyacaktır. Sakız Alsancak Restoran'da menü önce size değişik görünse de tadınca bir o kadar tanıdık tatları bulacaksınız. Etlerinde İzmir'de kasap denilince akla gelen, 1968 yılından itibaren etin en özel halini kalitelisini, tazesini ve güzelini sunan yeniliklerin öncüsü Yayla kasabı tecrübesi bulunmaktadır. 25 yıllık Ege, Akdeniz, Girit mutfağının ve balığın ardında ise enfes lezzetleri ödüllü mutfağı ile harkalar yaratan Sakız Alsancak kültürü bulunmaktadır. 1993 Yılında, "Vejetaryen Restoran" olarak "sağlıklı beslenme" düşüncesi ile kurulsa da İzmir'de Ege Bölgesi'ne hitap edecek bir mutfağın olmadığını keşfeden mekan sahipleri, yılların vermiş olduğu tecrübeyle, bu eksikliği gidermek, daha iyi hizmet vermek düşüncesi ile "Sakız Alsancak Restoran"ı açmış. Yöreye özgü yemeklerin yapıldığı, şehrin merkezinde muhteşem lezzetlerin sunulduğu farklı özel bir mekan ortaya çıkmış.

YAYLA KASABI GELENEĞİ

Sakız Restoran'ın işletmecisi Halil Özdemir aynı zamanda et konusunda uzman, çocukluğundan itibaren etin içinde yetişmiş, eti bilen, bu işi seven bir isim. İzmir'in meşhuru Yayla Kasabı'nın sahibi etin en özel çeşitlerinden hazırlıyor yemeklerini. 1968 yılından itibaren faaliyetine devam eden Yayla Kasabı bir tanesi Çeşme'de olmak üzere toplam 4 şube ile hizmet vermektedir. Çeşme'deki Yayla kasabı Çeşmelilere hizmet vermeye devam ediyor. Bu süreçte Çeşme'de çok yüksek kapasite ile hizmet vermekteler ve talebe yetişemiyorlar. Konum olarak İstanbul, Ankara ve İzmir müşterisinin buluştuğu noktadalar. Bu sektörde nadir yaşanan Sakız Alsancak'ın mutfak ve salon ekibi yıllardır aynı ekipten oluşmaktadır. Yani kurumsallaşmış kurum kültürünü oluşturmuş bir mekan. Bu da standardizasyon sağlıyor, yediğiniz yemeklerin kalite ve lezzetini her zaman aynı lezzet ve kalitede hizmeti ve servisi de aynı alıyorsunuz.

TARİFLER KİTAPTA

Lonely Planet turist rehberi kitabında İzmir /Türkiye bölümünde İzmir'in en iyi restoranı olarak değerlendirilen Sakız Alsancak Restoran Ege, Akdeniz ve Girit mutfağının kaliteli hizmet ve uluslararası tanıtım vizyonu ile faaliyet göstermektedir. Sakız Alsancak Restoran'ın yıllardır şefliğini yürüten Bayram Sökmen ve aşçı İhsan Koç'la birlikte "Ege'de Lezzet Yolculuğu" adında yayınlanmış bir kitapları bulunmaktadır. Bu meşhur saklı kalmış yöresel özel lezzetlerin tariflerini kitapta bulabilirsiniz.

YÖRESEL OTLAR

Sakız Alsancak Restoran'da öğlenleri, özel sebze ağırlıklı hafif ve sağlıklı yemeklerden oluşan 30 çeşit yemek çıkmakta. Bölgeye özgü zeytinyağlılar, bütün Ege, Girit ve Akdeniz otları, bölgenin kültürünü yansıtan, annemizden, dedelerimizden öğrendiğimiz orijinal lezzetleri Sakız Restoran'da tadabilirsiniz. Zeytinyağlı helvacık otu kavurması, yabani pırasa, istifne otu, buğdaylı yer elması, Arapsaçlı kuru fasulye gibi 600'e yakın bölge mutfağının unutulmuş lezzetlerini gün yüzüne çıkarmakta. İnternette ve sosyal medya platformlarında günlük yemek menüleri yayınlanmakta. Akşamları da başka yerde tadamayacağınız farklı balık menüleri hazırlamaktadır. Balığın her türlüsü farklı ot çeşitleri ile sunulmaktadır. Soğuk mezelerde Girit tuzlama, peynirli Rum ezmesi, Ege ot tabağı, humus, şımarık, Enginar ızgara ve rezeneyi tadabilirsiniz. Ara sıcaklarda kalamar kokoreç, karides mantı, sıcak ot tabağı, otlu lorlu karides, balık çöp şiş, feleğen soslu kalamar ızgara harika... Benim favorim şevketi bostanlı safranlı levrek. Balıklarda Şevketi bostanlı ve enginarlı levrek muhteşem. Beğendili ahtapot, kuşkonmazlı dil balığı sarma, balık kokoreç ve karides mantı mutlaka denenmeli. Et çeşitlerinde ise bonfile, stekhause, t-bone, dana ve kuzu pirzola, antrikot çeşitlerini tadabilirsiniz.



Son söz; Alsancak Sakız Restoran, unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkartarak, et, balık ve Ege ve Akdeniz farklı mutfak kültürlerini harmanlayarak (füzyon mutfak) modern mutfağı bize sunmaktadır. Etin ve balığın en özel halini sunan mekanın lezzetlerinin arkasında yılların bilgi birikim ve tecrübesi bulunmaktadır.

SEZER ALTAN