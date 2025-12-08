Türkiye-Macaristan arasında 16 kritik anlaşma! Başkan Erdoğan: Hedef 10 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anlaşmaların İmza Töreni ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ortak Basın Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Enerji, ulaştırma, ticaret ve savunma alanlarında işbirliğimizi güçlendirme irademizi teyit ettik. Muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik.

Bugün ayrıca ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkan verilecek ortak planlamanın Dışişleri Bakanlığımızca kararlaştırdık.

Sayın Orban'la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük.

ORBAN'DAN TÜRK DÜNYASI MESAJI

Ortak Basın Toplantısında konuşan Macaristan Başkanı Victor Orban, "Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan dünya olarak Türk Dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen" ifadelerini kullandı.

Orban: "Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 'Başka bir dünya olacak ve Türk Dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı" dedi.