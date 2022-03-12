Ampüte Messi’nin hayatı film oluyor

Ülkemizde son yıllarda ivme kazanan ve seyircilerin büyük ilgi gösterdiği biyografi filmlerinin en yeni halkası bu kez yaşayan bir isimle beyaz perdeye taşınıyor. Sporun pek çok dalında ama özellikle futbolda kazandığı üst düzey başarılarla Türkiye'de ve dünyada "Ampüte Messi" olarak anılan Barış Telli'nin ilham veren hayatı, "Hayatla Barış" ismiyle filme çekiliyor. Film, sonbaharda vizyona girecek. Henüz dört yaşında, oyun oynarken peşinden koştuğu top yüzünden sağ bacağını kaybeden Barış Telli, küçücük bir çocukken hayatını, hayallerini altüst eden engelinin kendisine 'engel' olmasına izin vermedi. Başta ailesi olmak üzere öğretmenlerinin desteği ve içinde barındırdığı azmiyle sadece yürümeyi başarmadı, yıllar içinde atletizmden tenise sporun pek çok dalında Türkiye rekorları kırdı, uluslararası madalyalar kazandı, yetinmedi... Yılmadan çalıştı, ısrarla yaptığı başvurularıyla yönetmeliklerin değişmesini sağladı ve ülkemizin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

YAŞAYAN EFSANE

Futbol yeteneği ise bambaşka bir seviyedeydi Barış'ın... Hem forma giydiği kulüplerde hem Ampüte Futbol Milli Takımında sayısız şampiyonluklar, üst üste gol krallıkları, yılın sporcusu unvanlarını kazandı, Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında belgeselleri yapıldı. UEFA tarafından Adil Oyun Elçisi (Equal Game) seçildi. O artık Messi gibi, yaşayan bir efsaneydi ve "Ampüte Messi" olarak anılmaya başladı.