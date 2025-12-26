Haberler Yaşam Ela Rümeysa Cebeci ve Timur Savcı'nın şoke eden yazışmaları ortaya çıktı: THC'mi unutma Ela Rümeysa Cebeci ve Timur Savcı'nın şoke eden yazışmaları ortaya çıktı: THC'mi unutma Son dakika haberleri... Tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yapımcı Timur Savcı arasında geçen şoke eden mesajlar ortaya çıktı. Cebeci'nin 2024 yılında Savcı'ya 'THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum' ve 'Birlikte deneriz' mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Savcı'nın hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. SABAH









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Savcı'ya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçları yöneltilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Medya, ünlüler ve işadamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan tutuklu Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, gözaltına alındığında kendisine ait iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla güvenlik birimlerine teslim etmiş, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.