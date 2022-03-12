Deniz Pide, Alaçatı’da lezzeti zirveye taşıyor

İzmir'in turistik Çeşme ilçesinde kendine has bir güzelliğe sahip Alaçatı, rüzgarlı havası, dar sokakları, rengarenk pencere ve kapıların süslediği cumbalı taş evleri, üzerine begonvillerin ve sardunyaların sarktığı Arnavut kaldırımlı sokakları, lavanta kokulu hediyelik eşya dükkanları, mavi tahta sandalyeli ve yöreye özgü motiflerle işlenmiş masa örtülerinin süslediği kafe ve restoranlarıyla çok keyifli bir atmosfere sahip. Birçoğu 100 yılı aşkın tarihiyle, aslına uygun olarak restore edilen Alaçatı restoranları, size bambaşka bir dünyanın ve değişik lezzetlerin kapılarını açmaktadır.

12 AY BOYUNCA AÇIK

Bu hafta lezzet yolculuğumuzda sizi, Ege'nin lavanta kokan şirin kasabası ve ülkemizin en popüler tatil noktaları arasındaki Alaçatı'da alışılmışın dışında bir adrese götüreceğim. 1994 yılında kurulan, Arnavut göçmeni bir ailenin kendi geleneklerini yaşatarak et ve hamur üzerine beslenme şeklini; evde annelerinin, ninelerinin, halalarının ellerinden çıkan o özgün damak zevkini Alaçatı'ya taşıyan ilk pidecilerden Deniz Pide'deyiz... 12 ay açık olan mekanın 60 kişi kapasiteli paket servisi var. İlk yeri Alaçatı merkezde olan Deniz Pide'nin, şimdiki yeri Alaçatı merkeze uzak olmasına rağmen Çeşme'den özel müşterileri hiç eksik olmuyor. 2016'da Deniz Pide tekrar burada yeni yerinde, Alaçatı Sakızlar mevkiinde açılmış. Çorba, pide-lahmacun, pizza, salata ve kiremitte et, köfte ve tavuk çeşitleriyle sizleri bekliyor. Alaçatı'nın gelişmesi, markalaşması, gelenek ve göreneklerinin yaşatılması için çabalayan, bunun için birçok organizasyonda sivil toplum örgütlerinde görev almış, renkli kişiliğe sahip bir isim İbrahim Topal... Ve onun, çocukluğundan itibaren bu işin içinde olan, eğitimini gastronomi üzerine yapan ve mekana adını veren oğlu Deniz Topal'ın işlettiği Deniz Pide, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürlerin evrilip farklı dokunuşlarla yeni tatlara dönüştüğü bir lezzet noktası... İbrahim Topal... Alaçatı'da doğmuş Arnavut bir ailenin çocuğu olarak 20'li yaşlara kadar çiftçilikle uğraşmış. İzmir Ticaret Lisesi ve Kamu Yönetimi mezunu, 1994-1998 yılları arasında Alaçatı Belediye Başkan Vekilliği yapmış. 2001'de Alaçatı'ya gönül vermiş iş insanlarıyla Alaçatı Koruma Derneği'ni kurmuşlar. Alaçatı'nın nasıl bir turistik altyapısı olması gerektiğine kafa yormuşlar.

ÖDÜLLÜ BİR AŞÇI

Deniz Topal... Dalyan Anadolu Turizm Meslek Lisesi Mutfak Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü mezunu. Eğitiminden dolayı yiyeceklerin birbiri ile uyumundan, yeni lezzet keşiflerinden sorumlu. Lise yıllarından itibaren bu işin içinde, babasının yanında... Meslek liseleri arasında yapılan yarışmada soğuk mezeler kategorisinde 3. olmuş. İzmir Çeşme'de sektörün okulu olarak görülen Altınyunus Otel ve Sheraton otellerinde çalışmış. Ardından eğitimini, birikim ve tecrübesini Deniz Pide'yi lezzetin zirvesine taşımaya adamış ve başarmış. Ayrıca 6 yıl önce açtıkları butik otelleri ile de hizmet veriyorlar. ERA Otel 2016'da kurulmuş ve 6 odasıyla yazları konuklarını ağırlıyor. Bayramda da misafirlerine kapılarını açacak.

OTLU PİDEYİ DENEYİN

Deniz Pide'de mercimek, ezogelin, kelle, ayak paça, işkembe ve karışık çorba çeşitleri bulunuyor. Pizza ve salata çeşitleri de mevcut. Hele lahmacun ve pidede ayrı bir iddiaları var... Tulum peynirli kuşbaşılı pidesine bayıldım, enfes... Alaçatı'nın meşhur otlarının karışımıyla fırınladıkları otlu pidesini mutlaka denemelisiniz. Pastırmalı, kavurmalı, füme etli ve mantarı da bol bol kullandıkları birçok pide çeşitleri lezzet düşkünlerini bekliyor. Muhteşem tahinli pideleri, yaz aylarında dondurma ve ballı cevizli olarak servis ediliyor. Pidelerinin lezzeti, hamurlarının inceliğinden geliyor. Özel fırınlarında pasta unu kullanıyorlar. Tüm malzemeleri birinci sınıf... İşin içine ustalık da girince, geriye ortaya çıkan bu özel lezzetleri tatmak kalıyor. Soğanı az kullanıyorlar ki Deniz Pide'de yediğiniz ürünler midenizi hiç rahatsız etmesin... Deniz Pide'de kiremitte tavuk, kaşarlı tavuk, köfte, kaşarlı köfte, mantar ve kiremitte kuşbaşını da kesinlikle denemelisiniz. Ot zamanı, az tuzlu yöresel tereyağı kullanıyorlar. Son olarak tatlılardan tahinli ve nutellalı pide ya da künefeyle damak zevkinizi taçlandırabilirsiniz. Çeşme ve Alaçatı'da şubeleşmeyi düşünüyorlar.





12 BİN SAKIZ AĞACI VAR

İnşaat işiyle uğraşmış, Alaçatı Kalkınma Derneği'nin başkanlığını yapmış. Şu anda Alaçatı Çeşme Arnavut Kültür Derneği Başkanı... 2004 yılında l5-20 kökle başladığı lavanta üretiminde bugün 4000- 5000 köke ulaşmış. Lavantayı geçiş ürünü olarak görmüşler. Sakız yetiştiriciliği işine el atmış. "Sakız bölgemize ekonomik olarak katkı sağlamıyordu" diyerek bunu bir değere dönüştürmek istemiş. Bugün Hasan Ege Tütüncüoğlu ile birlikte başladığı sakız üretiminde 12 binin üzerinde sakız ağacı bulunmaktadır.



Son söz; Bazı isimler vardır, yaşadığı bölgenin gelişmesi, markalaşması, gelenek ve kültürünün yaşatılması için büyük emekler harcar, gecesini gündüzüne katar. Bu insanlar marka değerler ortaya koyarak bölgenin ekonomisinin gelişmesini sağlar. İşte İbrahim Topal böyle bir isim... Deniz Pide, Era Butik Oteli ve sakız, lavanta üretimleri ile Alaçatı'nın markalaşmasında büyük emekleri var.

SEZER ALTAN