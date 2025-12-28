İzmir'de Aslanoğlu’na zimmet suçlamasıyla gözaltı: 77 milyon liranın hesabı sorulaacak

Bilirkişi raporlarına yansıyan ayrıntılara göre; müteahhitlik belgesi dahi bulunmayan ve henüz yeni kurulmuş olan bu firmaya, genel kurul yetkileri aşılarak tam 77 milyon liralık haksız ödeme yapıldığı tespit edildi. Yeni Asır'ın ulaştığı bilgilere göre, skandalın kodları Şenol Aslanoğlu'nun kurduğu ticari yapılarla birleşiyor. Gözaltına alınan isimlerden Dilek Coşkun'un sahibi olduğu City Construction firmasının, Aslanoğlu'nun şirketleriyle aynı binada ve hatta 1 numaralı dairede kurulmuş olması, "tezgahın" boyutunu gözler önüne serdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Kooperatifi kuran 7 kişilik kadronun, inşaat işlerini hiçbir tecrübesi olmayan bu paravan görünümlü şirkete devrettiği bilirkişi raporuyla tescillenmiş oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: "S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı İnsanları İnsanla- Kooperatifi'ne yönelik 'Zimmet' iddiaları kapsamında, bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." Yaka City yönetiminden yapılan açıklamada ise, "City Construction adlı taşeron firmaya yaklaşık 77 milyon lira civarında fazla ödeme yapıldığına ilişkin bir rapor vardı. Bu raporda firmayla yapılan sözleşmenin genel kuruldan alınan yetkiyi aşan şekilde yapılması City Construction'ın Şenol Aslanoğlu ile daha önceki kurucuları üzerinden bağlantılı olduğunun görülmesi, firmanın unvanını değiştirmesi, yeni kurulmuş olması ve herhangi bir müteahhitlik belgesi bulunmamasına rağmen bu firmayla çalışılması gibi ayrıntılar da mevcuttu. Biz gözaltı işleminin bu sebeple gerçekleştiğini düşünüyoruz. Aslanoğlu ile birlikte gözaltına alınan kişiler bizim tahminlerimizi doğrular nitelikte" denildi.