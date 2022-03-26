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Haberler Cumartesi Niloya arkadaşları ile İzmir’e geliyor

Niloya arkadaşları ile İzmir’e geliyor

26.3.2022

Niloya arkadaşları ile İzmir’e geliyor

Ekranların sevilen yerli çizgi film kahramanı Niloya, arkadaşları Mete ve Tospik'le birlikte hafta sonuna keyif katmaya geliyor. Çizgi kahramanlar hafızalara kazınan şarkılar eşliğinde hikayelerini sahneye aktardıkları 'Sürpriz Yumurta Müzikali' kapsamında minik dostlarını hem eğlendirmeye hem de unutulmaz anılara imza atmaya davet ediyor. Niloya ve arkadaşları, bu hafta sonu İzmir'de sevenleri ile bir araya geliyor. Doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar veren Niloya ve arkadaşları, yarın saat 14.00'de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatro Salonu'nda sevenleriyle buluşacak. Çizgi kahramanlar, eşsiz sahne gösterileri, macera dolu hikâyeleri ve dillerden düşmeyen şarkıları ile birlikte çocuklara anne ve babalarıyla keyif dolu anlar yaşatacak.

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