Haberler İzmir İzmir’deki ilaçlama faciasında hapis cezası kararı: Altay bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklara ceza yağdı İzmir’deki ilaçlama faciasında hapis cezası kararı: Altay bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklara ceza yağdı İzmir’de apartmanda yapılan böcek ilaçlaması sonucu 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise zehirlendiği olaya ilişkin yargılamada karar çıktı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, görülen davada sanıklardan B.Ö’yü 7 yıl 6 ay, E.G’yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. SABAH









Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı. Söz verilen Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, sanıkların ilaçlamanın ölümcül sonuçlar doğuracağını bildiklerini belirtti. Sanıkların, tehlikeyi bilmelerine rağmen güvenlik önlemlerini basit düzeyde aldıklarını ifade eden Turan, somut olayda sanıkların ayrı ayrı "olası kastla ölüme ve yaralanmalara neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savunma yapan sanık B.Ö, güvenlik önlemi alarak ilaçlama yaptığını söyleyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanıklar B.Ö'yü 7 yıl 6 ay, E.G'yi ise 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı. Sanıklara ayrıca 2 yıl meslekten men cezası verildi. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan baba Recep Kınalı, karara itiraz edip istinafa taşıyacaklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bina da boşaltılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden, ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ile ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti. Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti. Şüpheliler B.Ö. ile E.G., ihtisas kurullarından gelen raporların ardından yeniden tutuklanmıştı.