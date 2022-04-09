Babamın Şarkıları İzmir’de

Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), "Babamın Şarkıları" eseri ile İzmir'e geliyor. Klasikleşmiş Timur Selçuk şarkıları, ustanın kızının yorumuyla İzmirlilerle buluşacak. Bale Sanatçısı, Koreograf Mercan Selçuk'un, babası Timur Selçuk'un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı "Babamın Şarkıları", Yarın saat 20.00'de İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Büyük Salon'da gerçekleşecek.

SANATÇI 3 NESLİN İZDÜŞÜMÜ

Gösteri, Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olacak. Büyük Usta Timur Selçuk'a özlem ve saygıyla gerçekleşen temsilde, "Bir Yudum İnsan" belgeselinden de bir bölüm gösterilecek. Sanatçı bir ailenin 3. nesil temsilcisi olan Mercan Selçuk'un, Timur Selçuk'un "İspanyol Meyhanesi", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Bilmecesi", "Karantinalı Despina" gibi klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performanslarıyla izlenebilecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi Prima Balerini Aslı Çilek de gösteriye konuk sanatçı olarak katılacak. Modern bale eseri olan "Babamın Şarkıları", ilk prömiyerini pandemi öncesi yapmıştı. Performansları izleyen Büyük Usta Timur Selçuk coşkulu alkışlar arasında sahneye çıkarak izleyiciyi son kez o sahneden selamlamış, salonda hep bir ağızdan "Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü" seslendirilmişti.