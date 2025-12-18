SON DAKİKA: Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, ünlü parti organizatörü Cihan Şengüzel ve Mümmine Senna Yıldız hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak Adli Tup'ta kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.