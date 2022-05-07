Aydın’ın güzellikleri Söke’de saklı

Söke'de, bahar bir başka yaşanır... Doğa harikası Bafa gölü, Dilek Yarımadası Milli Parkı, Milet, Priene, Heraklia ve Magnesia antik kentleri, eski Rum evleri ile ünlü Doğan Bey köyü, Aziz Nikolas Kilisesi ve daha nicesi Söke'de sizleri bekliyor...

TARİH BOYUNCA SÖKE

Yaklaşık 123 bin nüfusuyla Aydın'ın en kalabalık üçüncü ilçesi olan Söke, coğrafi avantajını tarih boyunca kullanabilen ender yerleşim birimlerinden. Söke'de, M.Ö. 5000'li yıllardan bu yana farklı uygarlıklar yaşamış ve yörede derin izler bırakmışlar. İlk egemenlik kuran güç Hitit uygarlığıdır. Söke ve çevresinde Milet, Priene, Heraklia ve Magnesia gibi iyon kentleri kurulması tarih boyunca stratejik konumda yer aldığının adeta kanıtı niteliğindedir. Sırasıyla, Hititler, Makedonlar, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti, Söke'de hüküm sürmüşlerdir. Eğer, Söke'yi keşfetmeye karar verirseniz gezi programınızı önceden belirlemenizi öneririz. Gelin, Söke'yi birlikte tanıyalım.



DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI

Yaklaşık, 800'ün üzerinde bitki, 256 kuş ve 42 sürüngen türü barındırıyor. Kuşadası ve Söke sınırlarında bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, 1966 yılında milli park ilan edildi. Milli parkın Söke'ye uzaklığı yaklaşık 26 kilometredir. Park içerisinde bisiklet parkurları ve doğa yürüyüşleri için özel parkurlar bulunmaktadır. Önemli not; Görmeden dönmeyin...



KARİNA

Büyük Menderes Deltası'nın son bölümüne 'Karina' adı verilmektedir. Doğanbey köyünü geçtikten 8 kilometre sonra Karina'ya ulaşabilirsiniz. Karina'da, Rumlardan kalma gümrük binası bulunmaktadır. Bahar akşamları bir başka güzelliğe bürünür





BAFA GÖLÜ

Bafa Gölü, ünlü filozof Heraklit'in memleketi olarak bilinir. 1989 yılında Bafa Gölü Tabiat Parkı ilan edilen göl, Beşparmak Dağları'nın eşsiz manzarasına ev sahipliği yapar.





AZİZ NİKOLAS KİLİSESİ

Aziz Nikolas Kilisesi, 1821 yılında inşa edilmiştir. Kilise, Söke'de Güllübahçe Mahallesi Gelebeç'te yer alan Rumlar tarafından Aziz Nikolaos'ın (Noel Baba) adına yaptırılmıştır. Anadolu'da Noel Baba adına yaptırılan ikinci kilisedir.







PRİENE VE ATHENA TAPINAĞI

İlçe merkezine uzaklığı 16 km civarındadır. Kent, Samsun dağı yamacına M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuştur. Priene Athena Tapınağı, kentin en önemli ve eski yapıları içerisinde gösterilmektedir. Priene Athena Tapınağı'ndan sonra antik kentin en yüksek tepesinde görkemli yapı Athena Polias Tapınağı yer alır. Tarihin büyüleyici ayak izlerini bu kentlerde görebilirsiniz



İLYAS BEY KÜLLİYESİ

İlyas Bey Külliyesi Milet Antik Kenti'ne bir hayli yakındır. Külliye, iki adet hamam, cami, medreseden oluşur. Tarihi kaynaklara göre, külliyenin yapımına ilk 1404 yılında Menteşeoğlu İlyas Bey emri üzerine başlanmıştır. Külliye içerisinde olan bütün yapıların aynı dönemde inşa edildiği yönünde iddialar bulunsa da yapılarda farklı dönemlerin izlerini görmek mümkündür. İlyas Bey Cami ise külliyenin en muhteşem yapıdır. Günümüze kadar zarar görmeden ulaşması ise sevindiricidir.





ESKİ DOĞANBEY KÖYÜ

Çiçeklerin arasındaki Rum mimarisinin eşsiz örnekleri sizi çekecek. Geçmişte, Rumlar tarafından inşa edilen mimari yapılar "Domatia" olarak biliniyor. 1924 yılına kadar burada yaşayan Rumlar, mübadele sonrasında köyü terk etmişler. "Domatia" isminden dolayı köyün adı Doğanbey olarak değiştirilmiş. Güzel ve hoşça zaman geçireceğiniz eşsiz bir yer.



MİLET ANTİK KENTİ

Söke'den, yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan antik liman kenti Milet, geçmişte Ege Bölgesi'nin ekonomik ve kültürel merkezi olarak biliniyor. Deniz kıyısındaki antik liman kenti Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonlar nedeniyle günümüzde kara parçası içerisinde kalmıştır. 15 bin kişilik tiyatrosu, Roma Hamamları, dini merkez binası Delphinion, Capito Hamamları, Güney Agora, Faustina Hamamı kesinlikle görülmelidir.

NASIL GİDİLİR, NE YENİR?

Söke'ye ulaşım çok kolay. İzmir'e yaklaşık 118 uzaklıktaki ilçeye ister özel otomobiliniz, isterseniz otobüslerle yaklaşık 1 buçuk, 2 saatlik yolculuğun sonunda ulaşabilirsiniz. Sık aralıklarla Basmane- Söke arası tren seferleri var. Her bütçeye uygun konaklama seçeneklerine sahip. Pide, çöp şiş ve keşkek en bilinen yöresel yemeklerden. Lok lok kebabı ile ciğer dolmasını ise yemeden dönmeyin...

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