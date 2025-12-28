İzmir'de İZBETON üzerinden yürütülen zimmet operasyonunda yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi! İZBETON üzerinden yürütülen 'Kooperatif davası'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aralarında CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da yer aldığı 11 şüpheli isim hakkında 'Zimmet' suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan kişi sayısı 9'a yükseldi. DHA









İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye olan mağdurların zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlükler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Dün Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi daha yakalandı, Böylelikle gözaltı sayısının 9'a yükseldi.