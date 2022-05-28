21. yy. Karşıyaka Koleji’nde bütüncül eğitim anlayışı

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi bölümlerinden oluşan 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji, Çiğli ile Menemen Emiralem kampüslerinde bütüncül bir eğitim anlayışıyla geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştiriyor. Menemen Emiralem Kampüsü'nde Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul bölümleri bulunuyor.

ANAOKULU-İLKOKUL

Anaokul yoluyla başlayarak ilkokula gelen çocuklar, robotik, drama, spor, müzik ve resim atölyelerinde hayata hazırlanarak, pozitif bir birey olma yolunda ilerliyor. Anaokulları, benimsedikleri eğitim anlayışları ile çeşitlilik gösteriyor. Bazıları tamamen okul öncesi eğitim oyunlarına; bazıları dil, matematik ve motor gelişimi konularına odaklanıyor. Bazısı erken yaşta İngilizce öğretme özelliği ile ön plana çıkarken bazıları bütüncül bir yaklaşımı benimseyen programlara ve aktivitelere sahip.

ORTAOKUL

İlkokul kademesinden ortaokula gelen öğrenciler, girişimci ve yenilikçi kişiliğe sahip, analitik düşünme yeteneği yüksek, akıl ve bilim ışığında tam yol ilerliyor.

ANADOLU LİSESİ

Atatürk ilke ve devrimlerinin yolunda ilerleyen 21. YY Karşıyaka Koleji, gücüne güç katarak Çiğli Kampüsü'nde 21.YY Karşıyaka Koleji Anadolu Lisesi'ni bünyesine ekledi.

EĞİTİM BİR YOLDUR

Eğitim bir yoldur. Nereye gideceğiniz kiminle yola çıktığınıza bağlıdır. Bu yola bizimle çıkan öğrencilerimizin akademik ve sosyal hayatta başarılı olmalarını sağlamak, kariyer hedeflerine tek tek ulaşmalarını sağlamak önceliğimizdir. Verdiğimiz eğitimle; analitik, kendisiyle ve ailesiyle barışık, toplum içinde temsil kabiliyeti yüksek, bilim, kültür, sanat, spor ve sosyal bilimlerde başarılı, kendini sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde var edecek bireyler yetiştiriyoruz.

YAZ OKULLARI BASLIYOR

21. Yüzyıl Özel Tam Okul ve 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji'nde, 4 Temmuz- 2 Eylül tarihleri arasında Yaz Okulları başlıyor. Tercihe göre hafta içi 5 gün veya hafta içi 3 gün (Salı-Çarşamba- Perşembe) şeklinde açılacak olan Yaz Okulları'nda Matematik, İngilizce, Resim, Piyano, Yüzme, Drama, Satranç, Beden Eğitimi ve Robotik Kodlama dersleri verilecek. Kayıt ve detaylı bilgi için 05076026577 numaralı telefondan bilgi alınabilir.