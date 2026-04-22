İzmir'de acı üstüne acı! Kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Meğer 10 yıl önce de

Son dakika İzmir haberleri... Ödemiş'te karşı yönden gelen araçlara çarpan bir otomobilin neden olduğu kazada can kaybı arttı.
Alınan bilgiye göre, 35 AF 3099 plakalı otomobil, Balabanlı Mahallesi yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle karşı yönden gelen Mustafa U. (51) yönetimindeki 35 KBJ 54 plakalı otomobil ile Yılmaz G'nin kullandığı 09 APM 775 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın şiddetiyle çiçek serasına devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin karşı yönden gelen iki otomobille çarptığı kazada ağır yaralanan Ahmet Puslu (50), kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Puslu ile birlikte kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
ACI DETAY!
Puslu'nun, 10 yıl önce meydana gelen bir trafik kazasında ise oğlunu kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan kazaya sebebiyet verdikten sonra olay yerinden ayrılan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün E.K. olduğu belirlendi. E.K.'nin kazanın ardından kendi imkanıyla gittiği hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.