Kaz Dağları’nda hem tatil hem matematik

Matematikçi yazar Mehmet Karayiğit tarafından Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Matematik Köyü kuruldu. Kamplara katılan öğrenciler oksijen deposu Kaz Dağları'nda çam ağaçlarının gölgesinde oluşturulan doğal sınıflarda eğitim alıyor.

Kamplara tüm öğrencilerin ve velilerin katılabileceğini belirten Mehmet Karayiğit, "Biz Kaz Dağları Matematik Köyü olarak doğada matematik, eğitim ve tatil kampları yapıyoruz. Kamplarımız iki farklı kazanım sağlanıyor. Öğrencinin matematiksel düşünme becerisini kuvvetlendirerek matematiği sevdiriyoruz. İkinci olarak da seviyesine göre temel matematik eksikliğini gidererek sınıfta ve sınavlarda başarıyı amaçlıyoruz. Kamplarımıza 3 - 6 yaş oyun grubu dahil, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, mezun gruplar ve veliler katılabilir.

3 KURLU SİSTEM

Tamamen açık alanda oluşturduğumuz sınıflarda her gün 6 ders olacak şekilde toplamda 36 saat matematik eğitimi veriyoruz. Matematik eğitiminin yanı sıra tatil imkanı da buluyorsunuz. Tüm öğrenci ve velilerimizi haziranda başlayıp ağustosta son bulacak kamplarımıza bekliyoruz" dedi.

Kamplarda 2013 yılında patentini aldığı matematikte kur sistemi modelinin uygulandığını söyleyen Karayiğit, "Matematikte kur sistemi modeli temel olarak 3 kura ayrılan bir sistemdir. Birinci kur olan temel matematik sistem; matematiğin temel bilgi ve kavramları ile ilgileniyor. İkinci kur olan okul matematiği sistemi; öğrenciyi yaşıtları arasında ve sınıfı ile okulunda derecelere sokmayı hedefliyor. Üçüncü kur olan pratik matematik sistemi ise genel anlamda tüm matematik işlemlerinde kişiye çok güçlü bir pratik hesaplama özelliği kazandırıyor"