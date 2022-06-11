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Haberler Cumartesi DJ Ogün Haksever: Artık yorulma zamanı

DJ Ogün Haksever: Artık yorulma zamanı

11.6.2022

DJ Ogün Haksever: Artık yorulma zamanı
Geçtiğimiz hafta Alaçatı'da bir derginin 'Yaza Merhaba' partisinde 2 gün görev alan ve davetlilere müzik şöleni yaşatan DJ Ogün Haksever, henüz yorgunluğunu atamadan bu kez de İstanbul Galataport'ta başka bir gecede pikap başına geçti. Doğuş Grubu tarafından düzenlenen lansmanda müzik çalan İzmirli DJ, konuklara mükemmel bir gece yaşattı. 14 yıldır İzmir ve İstanbul'daki birçok mekanda sahne alan, özel davetlerin aranan ismi olan başarılı DJ, "Havaların ısınmasıyla birlikte işler de hareketlendi. Pandemi kısıtlamalarında yeterince dinlendik. Artık yorulma zamanı. Bu sezon yazlık bölgeler arasında mesai yapacağım" diye konuştu.

■ ERCAN AKGÜN
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