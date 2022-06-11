Salı konserlerine ilgi büyük oldu

Bu yıl Ramazan Bayramı'yla birlikte ikinci sezonuna "Merhaba" diyen Mandarin Restoran, ünlü isimlerin sahne aldığı salı akşamı konserlerine tam gaz devam ediyor. Serkan ve Erkan Arslan kardeşlerin sahibi olduğu popüler mekan, bu hafta Derya Bedavacı ile hayli kalabalık bir geceye ev sahipliği yaptı.



Erkan Arslan - İbrahim Yanık



Özel ses yapısı ve birçok kişinin duygularına tercüman olan damar parçalarıyla milyonların beğenisini kazanan İzmirli şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Modacı Cengiz Aktürk imzalı kostümüyle sahneye çıkan Bedavacı, yakında yeni single parçasını çıkaracağının da müjdesini verdi.

1.5 ay içerisinde Derya Bedavacı'nın yanı sıra Sakiler, Güven Yüreyi ve Fikret Dedeoğlu'nun da konser verdiği mekanda, önümüzdeki salı günü ise Rober Hatemo sahneye çıkmaya hazırlanıyor.







Yeni nesil eğlence konseptiyle faaliyet gösteren 350 kişi kapasiteli Mandarin, yaz boyunca pazar hariç haftanın 6 günü 19.00 ile 02.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.