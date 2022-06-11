  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Salı konserlerine ilgi büyük oldu

Salı konserlerine ilgi büyük oldu

11.6.2022

Salı konserlerine ilgi büyük oldu

Bu yıl Ramazan Bayramı'yla birlikte ikinci sezonuna "Merhaba" diyen Mandarin Restoran, ünlü isimlerin sahne aldığı salı akşamı konserlerine tam gaz devam ediyor. Serkan ve Erkan Arslan kardeşlerin sahibi olduğu popüler mekan, bu hafta Derya Bedavacı ile hayli kalabalık bir geceye ev sahipliği yaptı.


Erkan Arslan - İbrahim Yanık

Özel ses yapısı ve birçok kişinin duygularına tercüman olan damar parçalarıyla milyonların beğenisini kazanan İzmirli şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Modacı Cengiz Aktürk imzalı kostümüyle sahneye çıkan Bedavacı, yakında yeni single parçasını çıkaracağının da müjdesini verdi.

1.5 ay içerisinde Derya Bedavacı'nın yanı sıra Sakiler, Güven Yüreyi ve Fikret Dedeoğlu'nun da konser verdiği mekanda, önümüzdeki salı günü ise Rober Hatemo sahneye çıkmaya hazırlanıyor.



Yeni nesil eğlence konseptiyle faaliyet gösteren 350 kişi kapasiteli Mandarin, yaz boyunca pazar hariç haftanın 6 günü 19.00 ile 02.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

ERCAN AKGÜN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA