KİTVAK’tan tarihe yolculuk defilesi

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma- Geliştirme Vakfı (KİTVAK), onkoloji hastası çocuklara umut olmak için çok özel bir etkinlik düzenledi. Kemeraltı mevkiindeki Agora Ören Yeri'nde gerçekleştirilen "Zerzevan'dan Agora'ya" adlı organizasyonda 'Doğudan Batı'ya Sevgi Yolu' temalı kültür etkinliği ve Roma Dönemi'ne ait özgün takı defilesi gerçekleştirildi. Diyarbakır ile Mardin arasında yer alan Zerzevan Kalesi'nin kazısı sırasında bulunan ve Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Atölyesi'nde yeniden can bulan Romalı kadınlara ait takılar, özel bir defile ile konukların beğenisine sunuldu.



30 SET TAKI SERGİLENDİ

Ünlü modeller Elif Ece Uzun, Simge Tertemiz ve defilelerin sempatik yüzü oyuncu Wilma Elles ile birlikte Rönesans Ajans mankenlerinin yer aldığı gecede, 30 setlik takı koleksiyonu sergilendi. Elde edilen gelirin "Askıda Oda" projesine aktarılacağı gece, kazı başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'un 'Zerzevan Kalesi' ve Doç. Dr. Akın Ersoy'un 'Agora Smyrna' sunumu ile başladı. Etkinliğe destek veren gönül dostlarına teşekkür eden Kitvak Yönetim Kurulu Başkanı A. İklil Ulueren "Vakfımız, hizmette çeyrek asrı geride bırakarak, 25 yıla 4 büyük eser sığdırdı. Sevgimizle hasta ve hasta yakınlarının yüreklerine dokunuyoruz. Hayatı paylaşarak, hep birlikte koşulsuz sevgiyi yaşıyor, yaşatıyoruz. İyi ki varsınız. Varlığınız, varlığımızdır" dedi.



ERCAN AKGÜN

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