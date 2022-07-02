Şenlik tadında mezuniyet

Ege Üniversitesi (EÜ) Çeşme Turizm Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreni, EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde yapıldı. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan ve Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'in ev sahipliğinde düzenlenen törene, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra Popstar yarışması finalistlerinden Müge Ökten ile solist ve program sunucusu Turgay Başyayla da katıldı. Her sene mezuniyet törenleri için üniversite tarafından belirlenen konuk solistler kategorisinin bu yılki bölümüne seçilen Müge Ökten, konuşmaların ardından mikrofona geçerek hareketli çalışmalarla davetlileri coşturdu.

Güçlü sesiyle alkış toplayan genç şarkıcının mini konserinden sonra sahneye gelen annesi, Atatürk Lisesi emekli İngilizce öğretmeni, yazar-şair ve çevirmen Ayşenur Ökten İzgin de hem mesleki tecrübelerini hem de komik anılarını paylaşınca salonda kahkahalar yükseldi. Sonrasında mikrofonu devralan Turgay Başyayla, seslendirdiği türkülerle programa renk kattı. Etkinlikte "Kerimoğlu Zeybeği"ni rock müzik formatında yorumlayan EÜ DTMK Müdür Yardımcısı Tarkan Erkan ise tören coşkusunu başka bir boyuta taşıdı. Hareketli parça karşısında dayanamayan Müge Ökten ve mezun öğrenciler, hep birlikte halay çekerek doyasıya eğlendi. ■ ERCAN AKGÜN