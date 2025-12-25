İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TCDD’ye hat kirası ödemediği ortaya çıktı! Bakın bahane olarak ne dediler...

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın "90 dakika uygulaması zaten şehir içi ulaşımda çalışıyor. İZBAN'ın bu sisteme dahil edilememesinin nedeni teknik değil; TCDD'nin uyguladığı yüksek maliyet politikasıdır" açıklamalarına rağmen, gerçekte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son beş yılda 2.2 milyar TL'yi bulan ödemelerle ilgili üzerine düşen mali sorumluluklarını yerine getirmediği öğrenildi.

İZMİRLİ MAĞDUR OLMASIN DİYE

İZBB'nin mali sorumluluklarını yerine getirmemesine rağmen TCDD'nin, yine Tugay'ın "Yük paylaşımı eşit olsun, tüm yük belediyenin üzerine bırakılmasın." şeklindeki sözlerine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşeni yapmamasına rağmen İZBAN sisteminin kesintiye uğramaması adına Gediz A.Ş.'ye enerji ödemelerini peşin olarak gerçekleştirdiği öğrenildi. TCDD'nin sisteme katları bununla da sınırlı kalmadı. TCDD, yolcu güvenliğini sağlamak için hat bakım, onarım, yenileme çalışmalarını düzenli olarak yaptı, tren trafiğini yönetti ve sinyalizasyon güncellemelerine devam etti.

TCDD 125 MİLYON TL İZBAN HESABINA YATIRDI

TCDD, kamu toplu taşıma hizmeti veren İZBAN ile ilgili geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen 125 Milyon TL tutarındaki ilk sermaye artışı ödemesinin ardından, taahhüt edilen 125 Milyon TL'lik ikinci taksit ödemesini de İzmir halkının mağduriyet yaşamaması ve kent içi ulaşımın can damarı olan İZBAN seferlerinin herhangi bir aksaklığa veya kesintiye uğramadan devam etmesi için bu hafta itibarıyla İZBAN hesaplarına yatırdı.