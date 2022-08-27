Çeşme’nin hem ücretsiz hem de doğa harikası plajları

ILICA PLAJI

Çeşme'nin en popüler plajı olan Ilıca Plajı'nda havlunu al gel sistemi var. Çeşme merkeze 2 kilometre uzaklıkta olan Ilıca Plajı Çeşme'nin en popüler plajlarından birisi. Otellere ait plajlar olmasına rağmen havlunuzu alıp serebileceğiniz bir halk plajı. Çeşme'nin en popüler plajı halka açık ve ücretsiz olduğundan özellikle hafta sonları kalabalık olabilir.







Çeşme Şifne / Paşalimanı Koyu

Ilıca merkezine yaklaşık 5 km. uzaklıktaki Şifne mevkisinde bulunan Paşa Limanı'na, ulaşım Ilıca'dan sağlanır. Paşa Limanı koyu turistik tesislerin, kamp alanlarının ve toplu yazlık konutların toplandığı bir yerdir. Henüz bir işletme açılmadığı için halk plajı olarak geçmektedir. Ama sakinlik arayanlar özellikle tercih edebilir.



TEKKE PLAJI

Çeşme merkeze en yakın halk plajı olan ve ücretsiz plaj Tekke Plajı, Çeşme Marina'nın devamında bulunan sahilin sonunda yer alıyor. Ilık esen rüzgarıyla, dalgasız denizinde yüzerek dinlenebileceğiniz plajlardandır. İlk girdiğinizde taşlık olmasına rağmen sonrasında yumuşacık kuma ve Sakız adası manzarasına sahiptir.



PIRLANTA PLAJI

Çiftlikköy'de bulunan Çeşme Pırlanta Koyu Çeşme Marina'dan Altınkum'a giderken hemen sağ tarafta kalıyor. Rüzgarlı olması sebebiyle dalgalı olan bu plaj Kitesurf ve kamp için elverişli plajlardandır. Denizin birkaç tonunu görebileceğiniz bu plaj halk plajı olarak kullanılmaktadır. Uygun fiyata şezlong hizmeti veren işletme bulabileceğiniz gibi kendi şemsiye ve şezlonglarınız alıp götürebilirsiniz. Erken davranıp ağaçların gölgesinde yer bulabilirsiniz ayrıca konaklamak isteyenler çadırlarını kurabilir.



KLEOPATRA KOYU / GÜVERCİNLİK KOYU

Çeşme'nin en güzel koylarından biri olan Güvercinlik Koyu ya da diğer adıyla Kleopatra Koyu masmavi denizi ve etrafındaki kayalıklarla çevrili gizli bir cennet gibidir. Araçla belirli bir mesafeye gelip biraz yürümek gerekir. Karavan turizmi için elverişli değildir. Çadır kurman isteyenler için ideal bir yerdir; lakin işletme bulunmamaktadır. Tedarikli gitmek gerekmektedir. Kleopatra Çeşme'ye Setur sitesinden geçip ulaşabilirsiniz. Sessizlik ve sakinlik arayanların tercih ettiği bu koya giderken mutlaka yiyecek-içecek almanız tavsiye edilir.



KOCAKARI PLAJI

Çeşme'nin Dalyanköy bölgesinde bulunan soğuk suyu sevenler için alternatif halk plajlarından biridir. Havlunuzu ve yiyecek eşyalarınızı alıp kafa dinleyebileceğiniz yerlerden biri olabilir. Çeşme'deki diğer plajlardan farklı olarak derin ve soğuk denize sahip olan Kocakarı Plajı'na ilk girdiğinizde her ne kadar taşlık da olsa sonrasında ince kumuyla karşılaşırsınız.



ALAÇATI DELİKLİ KOY

Alaçatı ile Ovacık arasında kalan bu gizli cennet bembeyaz kumu ve kayalıkları ile masmavi denizin birleşimi ile hayranlık uyandırıyor. Adını iki kayalığın doğal olaylar ile delik şeklinde mağara oluşmasından almaktadır. Herhangi bir işletmesi bulunmayan bu plaja gitmeden önce içeceklerinizi, sandalyelerinizi ve şemsiyenizi almayı unutmayın. Müzik yok gürültü yok. Sessiz sakin dinlenin, uzanın, güneşlenin ve denize girin.



ALAÇATI HALK PLAJI

Çeşme'nin kalabalık ve yoğun ortamından uzaklaşmak isteyenlerin sakinlik aradığı ve yavaş yavaş keşfettiği plajlardandır. Cam gibi denizinde balıkları gözlerinizle görebilirsiniz. Çakıllarla başlayıp beyaz kumla devam eden plajın buz gibi suyunda serinleyebilirsiniz. Bu plaja giderken hazırlıklı gidin çünkü market vb. yakınlarda bulamazsınız. Henüz işletmesi de yok.



ÇEŞME BOYALIK PLAJI

Yaklaşık 4 km'lik uzunluğu ve Ilıca plajına benzer kumsalıyla Çeşme'nin kuzeyinde, Ilıca ile Çeşme merkez arasında yer alan zaman zaman dalgalı olmasına rağmen ince kumlu ve turkuaz mavisi denizinde istediğiniz kadar açılabilirsiniz.

ALAÇATI ÇARK PLAJI

Gün boyu esen rüzgarı ve buz gibi soğuk deniziyle serinlemenize olanak sağlıyor. Halka açık olan bu plaj sakin olması nedeniyle dinlenme imkanı sunuyor. Burada sörf yapanları izlerken güneşin ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz.