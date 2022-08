‘Tam da hayalimin içindeyim’

Tekirdağ doğumlu Zeynep Yavuz yeni nesil gençlerden...

Kendi ayaklarının üzerinde durmaya 16 yaşında başlayıp İzmir'e yerleşmiş. Liseyi İzmir'de okuduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimi bölümünün öğrencisi olmuş. Henüz üniversite öğrencisiyken sevilen şarkıcı Zeynep Bastık'ın dikkatini çekmeyi başarmış. Adaşının sahnelerinde şarkı söylemeye başlayan Zeynep Yavuz'un yakında bir single'ı çıkıyor.

O, söylediği cover şarkıları, dansları, sahnedeki enerjisiyle hiç kuşkusuz en iyi çıkış yapacak olan şarkıcılardan biri... Sahneleri, müziğin birleştirici gücüne davet edercesine her tipten insanla dolup taşıyor.

Ona 'Unutulur gider mi?' endişesiyle değil, bizim gibi çağımızın gerçeği 'yeni şöhret' filtresinden bakmayı deneyin!





HEDEFLERİME ÇOK YAKINIM

● Yakında adını çok duyacağız ama önce ben tanıtmak istiyorum sizi... Sahne yolculuğu nasıl başladı?

15 Ekim 1999 Tekirdağ'da doğdum.

16 yaşına kadar ailemle birlikte Tekirdağ'da yaşadım. Sonrasında tek başıma İzmir'e yerleştim ve liseyi Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nde okudum.

Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimi bölümünde okuyorum ve tam hayalimin içindeyim...



● Neydi hayaliniz?

En büyük hayalim başarılı bir müzisyen olmak. Aslında hayalimin tam içerisindeyim, adım adım daha büyük kitlelere ve konserlere ulaşmayı hedefliyorum ve bunu gerçekleştirmek için çok değerli bir ekiple çalışıyorum ve hedeflerime çok da uzak olmadığımı hissediyorum.



● İlk adımı nasıl attınız?

Müziğe olan ilgim ilkokul beşinci sınıfta gitar kursuna başlamamla ve ardından da düzenlenen bir organizasyonda elime gitar alıp ilk konserimi vermemle başladı. Dün gibi hatırlarım güzel bir anıydı. İşte o an dedim ki "Ben bu işi yapmalıyım." Ama en önemlisi sesimi ilk fark eden ablam Gizem Yavuz oldu ve beni bu konuda cesaretlendirdi.



● Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Çocukluğumdan bu yana her zaman müzik dinlemeyi çok seven biriydim ve o yaşlarda yaşadığım sorunlardan kaçış yolu olarak hep müziğe tutundum ve müziğin gücünü ilk o zaman anladım. Karaoke videoları açıp, söylemeyi denerdim ve sürekli kendi kendimi geliştirmeye çalışırdım.

Gözümün önüne o halim gelir hep. Profesyonel müzik hayatım 2018-2019 civarı başladı diyebilirim.

Şimdi ise müzik benim için bir işten çok hayatımın anlamı. bu yüzden de fazla zorlanmıyorum.



'AÇIK KOLTUK' DAVETİ

● Enerjiniz çok yüksek bunu neye borçlusunuz?

Sevdiğim işi yapıyorum ve bunun etkisi olduğu çok açık. Sahne yapmak, şarkı söylemek tabii ki beni enerjik ve mutlu kılıyor. Terazi Burcu olmamın da etkisi büyük.





● Seslendirmekten en çok keyif aldığınız şarkı nedir?

Bu soruya cevap vermek oldukça zor o yüzden birkaç tane sayacağım. Kenan Doğulu - Pamuk, Özlem Tekin - Dağları Deldim, George Michael - Careless Whisper... En sevdiklerim.



● Hayatınızda dönüm noktası olarak gördüğünüz olay nedir?

Tam olarak dönüm noktam 2019 yılında Zeynep Bastık'ın beni keşfetmesi ve o sıralar youtube kanalında yaptığı 'Açık Koltuk' projesine beni davet etmesiydi.

Onunla tanışıp sahnelerine konuk olma şansına sahip oldum. O günden sonra çevrem genişledi ve işim hakkında ilerleme kaydettim.

Unutulmaz zamanlardı.



● Şu an için en çok neyi düşünmek sizi heyecanlandırıyor?

Yakında çıkacak olan bir single'ım var. Bu temponun tatlı heyecanını size anlatamam. Bunu deneyimlemek harika. Bu besteyi ve daha sonrasında çıkacak işlerimizi düşünmek fazlasıyla heyecanlı.



MERTCAN TANİ