Başkan Erdoğan'dan Türkiye karşıtı ittifaka "Doğu Akdeniz" tepkisi: Ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz

Aziz milletimizin üç aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyor. Rabbimden 11 ayın sultanı Ramazan'a da ulaştırmayı niyaz ediyorum.

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Gerekli tahkikat başlatılmıştır.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2025'in son toplantısında sizleri ağırlamaktan gurur duyuyorum. Tüm yol ve dava arkadaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Hizmet yolunda gösterdiğiniz çabalar için sizlere teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE'Yİ 23 YILDA NEREYE TAŞIDIĞIMIZI NEZAKETLE HALKIMIZA TEK TEK İZAH EDECEĞİZ"

Gençlerimizin eski Türkiye'yi hatırlamaması gayet normaldir. İcraat yapılmayan, istikrarsız dönemlerin 23 yıllık icraat fırtınası dolayısıyla hafızalardan silinmesini yadırgamamalıyız. Eser siyasetimizi millete anlatmak bizim vatandaşımızdır. Türkiye'yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz.

Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek, Türkiye'nin tamamını kucaklamak ve 86 milyonun tamamına hitap etmektir. 86 milyonun iktidarıyız. Bunun için etnik köken, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın hayreti içinde olacağız.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZİ VATANDAŞLARIN GÖNLÜNÜ KAZANMAKTIR"

Teşkilatımız kış evsimi için detaylı bri program hazırladım. Bu dönemde saha çalışmalarıyla tek tek hane ziyareti, ev sohbetleri, kahvehane buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle yine milletimizle bir araya geleceğiz.

Bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Onlar kendi dertleriyle uğraşsın, biz milletimizin derdiyle dertleneceğiz.

Bu bizim görevimizdir. Milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Kime oy verdiğine bakmadan her sokağa ve haneye erişmek AK Parti'nin görevidir.

Kibir, gurur, böbürlenme, sokakta çarşıda kasılarak yürümek gibi karakter zafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz. Millete tavır alan, bize saygısızlık etmiş demektir. Bizim önceliğimizi vatandaşların gönlünü kazanmaktır.