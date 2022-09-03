Haber merkezimize gelin geldi

Gazetemiz muhabirlerinden Mert Yasin Alpdündar meslektaşı Seza Nur Demirparmak ile hayatını birleştirdi. İkisi de gazeteci olan Mert ve Seza iş ortamında ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Genç çift, geçtiğimiz Mayıs ayında aile ve yakın akrabalarının huzurunda yüzük takarak evliliğe ilk adımı attı.

İzmir Kültürpark Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah törenine çok sayıda gazeteci, iş insanı ve çiftin sevenleri katıldı. Damadın nikah şahitliğini Yiğit Yıldız, gelinin şahitliğini ise Azize Güçtekin üstlendi.

Mert ve Seza'nın bir ömür mutluluğa 'evet' dediği dakikalara şahit olanlar ise çifti alkış yağmuruna tuttu.

Akşam ise nikahı şık bir pasta ile kutlayan genç çift arkadaşlarıyla Alsancak'ta eğlendi.

Balayı için İtalya'yı tercih eden Seza ve Mert'e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

■ NİDA ALADAĞ